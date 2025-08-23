ETV Bharat / state

हापुड़ में हिस्ट्रीशीटर बेटे ने पिता की गोली मार कर की हत्या, फरार - SON KILLED HIS FATHER

पुलिस आरोपी बेटे की तलाश में जुटी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

बेटे ने की पिता की हत्या
बेटे ने की पिता की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 7:51 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 8:29 AM IST

2 Min Read

हापुड़: हापुड़ में जमीनी विवाद को लेकर हिस्ट्रीशीटर बेटे ने अपने पिता के गोली मार हत्या कर दी. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है.

थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम नूरपुर में राममेहर सिंह (82) अपनी पत्नी शकुंतला, पुत्रवधू गीता और पुत्र हिमांशु के साथ रहते थे. उनका बड़ा बेटा प्रवीण मुरादाबाद में रहता है जबकि मंझला बेटा विनोद उर्फ पप्पू की 25 साल पहले हत्या हो चुकी है. छोटा बेटा अजीत बाबूगढ़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है.

शुक्रवार की रात राममेहर सिंह और अजीत के बीच जमीन के ठेके को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि अजित ने तमंचा निकालकर अपने पिता के सीने में दो गोली मार दी, जिससे राममेहर लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर परिजन और आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. परिवार में कोहराम मच गया.

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राम मेहर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई. फॉरेंसिक टीम मौके पहुंच कर जांच कर रही है. आरोपी बाबूगढ़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: हापुड़ में निलंबित लेखपाल ने की आत्महत्या; इलाज के दौरान गाजियाबाद में मौत, लेखपालों का DM कार्यालय के बाहर धरना

यह भी पढ़ें: VIDEO, रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के पास पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ; हापुड़ में दहशत बरकरार, बच्चों को बाहर न निकलने देने की अपील

हापुड़: हापुड़ में जमीनी विवाद को लेकर हिस्ट्रीशीटर बेटे ने अपने पिता के गोली मार हत्या कर दी. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है.

थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम नूरपुर में राममेहर सिंह (82) अपनी पत्नी शकुंतला, पुत्रवधू गीता और पुत्र हिमांशु के साथ रहते थे. उनका बड़ा बेटा प्रवीण मुरादाबाद में रहता है जबकि मंझला बेटा विनोद उर्फ पप्पू की 25 साल पहले हत्या हो चुकी है. छोटा बेटा अजीत बाबूगढ़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है.

शुक्रवार की रात राममेहर सिंह और अजीत के बीच जमीन के ठेके को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि अजित ने तमंचा निकालकर अपने पिता के सीने में दो गोली मार दी, जिससे राममेहर लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर परिजन और आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. परिवार में कोहराम मच गया.

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राम मेहर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई. फॉरेंसिक टीम मौके पहुंच कर जांच कर रही है. आरोपी बाबूगढ़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: हापुड़ में निलंबित लेखपाल ने की आत्महत्या; इलाज के दौरान गाजियाबाद में मौत, लेखपालों का DM कार्यालय के बाहर धरना

यह भी पढ़ें: VIDEO, रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के पास पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ; हापुड़ में दहशत बरकरार, बच्चों को बाहर न निकलने देने की अपील

Last Updated : August 23, 2025 at 8:29 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HAPUR NEWSUP NEWSCRIME NEWSHAPUR CRIME NEWSSON KILLED HIS FATHER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी में आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून; 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी

मदरसा बोर्ड के मेला ऐप से होगी AI की पढ़ाई, 2018 से पहले की सभी मार्कशीट होंगी डिजिटल

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.