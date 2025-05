ETV Bharat / state

बरेली में 53 साल के हिस्ट्रीशीटर की चाकू से गोदकर हत्या, पुराने साथी ने उतारा मौत के घाट - BABU KHAN MURDER IN BAREILLY

बाबू खान की हत्या ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 24, 2025 at 4:25 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 4:33 PM IST 2 Min Read

बरेली: भोजीपुरा थाना क्षेत्र के रमपुरा माफी गांव में 53 वर्षीय बाबू खान की हत्या कर दी गयी. इसी गांव में रहने वाले दूसरे हिस्ट्रीशीटर एहसान ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की. एसपी उत्तरी मुकेश चन्द्र मिश्र ने कहा कि परिजनों ने तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है. सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है. बरेली में शुक्रवार को हिस्ट्रीशीटर की दिनदहाड़े चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. सपी उत्तरी मुकेश चन्द्र मिश्र ने कहा कि बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के रामपुरा माफी गांव का रहने वाला 53 वर्षीय हिस्ट्रीशीटर बाबू खान इन दिनों अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करता है. जानकारी देते एसपी उत्तरी मुकेश चन्द्र मिश्र (Video Credit- ETV Bharat) शनिवार को बाबू खान गांव में बन रहे एक मकान में मजदूरी कर रहा था. तभी उसका पुराना साथी एहसान उसके पास पहुंचा. उसे धोखे से अपने साथ ले गया. एहसान ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर बाबू खान पर चाकुओं से हमला कर दिया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी.

बरेली: भोजीपुरा थाना क्षेत्र के रमपुरा माफी गांव में 53 वर्षीय बाबू खान की हत्या कर दी गयी. इसी गांव में रहने वाले दूसरे हिस्ट्रीशीटर एहसान ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की. एसपी उत्तरी मुकेश चन्द्र मिश्र ने कहा कि परिजनों ने तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है. सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है. बरेली में शुक्रवार को हिस्ट्रीशीटर की दिनदहाड़े चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. सपी उत्तरी मुकेश चन्द्र मिश्र ने कहा कि बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के रामपुरा माफी गांव का रहने वाला 53 वर्षीय हिस्ट्रीशीटर बाबू खान इन दिनों अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करता है. जानकारी देते एसपी उत्तरी मुकेश चन्द्र मिश्र (Video Credit- ETV Bharat) शनिवार को बाबू खान गांव में बन रहे एक मकान में मजदूरी कर रहा था. तभी उसका पुराना साथी एहसान उसके पास पहुंचा. उसे धोखे से अपने साथ ले गया. एहसान ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर बाबू खान पर चाकुओं से हमला कर दिया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी. इसके बाद तीनों मौके से फरार हो गये. बाबू खान को परिजन मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे पर. वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही सीओ नीलेश मिश्रा और एसपी उत्तरी मुकेश चन्द्र मिश्र भी मौके पर पहुंचे. हत्या का कारण अभी पता नहीं लग पाएगा. परिजनों ने तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है. (Photo Credit- ETV Bharat) एसपी उत्तरी मुकेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि थाने की पुलिस को सूचना मिली कि रामपुरा माफी गांव के बाबू खान की हत्या कर दी गयी है. गांव के एहसान ने चाकू मार कर हत्या की. एक चोरी के मामले में बाबू खान और एहसान जेल भी एक साथ जा चुके थे. लाश को पोस्टमार्टम को भेजा गया है. परिजनों ने एहसान और उसके दो साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है. आरोपियों को गिरफ्तार कर जल्द जेला भेजा जाएगा. ये भी पढ़ें- लव मैरिज की सैड एंडिंग; सउदी में काम कर रहे पति को वीडियो कॉल की और कर लिया सुसाइड, लाश के पास बेटा सोता रहा

Last Updated : May 24, 2025 at 4:33 PM IST