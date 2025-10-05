ETV Bharat / state

ऑनलाइन सुनवाई में अंडरवियर पहनकर पहुंचा हिस्ट्रीशीटर, जज के सामने शराब व सिगरेट पीते पकड़ा गया

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक आरोपी ने अदालत की गरिमा को मजाक बना दिया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने के दौरान आरोपी ने न सिर्फ अंडरवियर पहन रखा था, बल्कि कैमरे के सामने ही वह शराब पिता और सिगरेट का कश लगाता दिखा. इस बेतुके व्यवहार को देख अदालत ने सख्त रुख अपनाया और तुरंत पुलिस को कार्रवाई के आदेश दे दिए.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान खुली पोल: यह पूरा मामला दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने आरोपी की पहचान 32 वर्षीय मोहम्मद इमरान के रूप में की है, जो थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर करीब 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. बीती 16 सितंबर को तीस हजारी कोर्ट के एक मामले की सुनवाई में आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ था.

सुनवाई के दौरान जब स्क्रीन पर आरोपी दिखाई दिया, तो कोर्ट स्टाफ व न्यायाधीश दंग रह गए. वह केवल अंडरवियर में था, हाथ में सिगरेट थी. बगल में शराब का ग्लास रखा था. वह बार–बार शराब और सिगरेट पी रहा था. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और तत्काल पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया.