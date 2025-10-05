ऑनलाइन सुनवाई में अंडरवियर पहनकर पहुंचा हिस्ट्रीशीटर, जज के सामने शराब व सिगरेट पीते पकड़ा गया
आरोपी ने धूम्रपान और शराब पीते हुए अंडरवियर पहनकर अदालत की सुनवाई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया.
Published : October 5, 2025 at 12:49 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक आरोपी ने अदालत की गरिमा को मजाक बना दिया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने के दौरान आरोपी ने न सिर्फ अंडरवियर पहन रखा था, बल्कि कैमरे के सामने ही वह शराब पिता और सिगरेट का कश लगाता दिखा. इस बेतुके व्यवहार को देख अदालत ने सख्त रुख अपनाया और तुरंत पुलिस को कार्रवाई के आदेश दे दिए.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान खुली पोल: यह पूरा मामला दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने आरोपी की पहचान 32 वर्षीय मोहम्मद इमरान के रूप में की है, जो थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर करीब 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. बीती 16 सितंबर को तीस हजारी कोर्ट के एक मामले की सुनवाई में आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ था.
सुनवाई के दौरान जब स्क्रीन पर आरोपी दिखाई दिया, तो कोर्ट स्टाफ व न्यायाधीश दंग रह गए. वह केवल अंडरवियर में था, हाथ में सिगरेट थी. बगल में शराब का ग्लास रखा था. वह बार–बार शराब और सिगरेट पी रहा था. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और तत्काल पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया.
फर्जी आईडी से कोर्ट की सुनवाई में जुड़ा: पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी आईडी और गलत आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक से सुनवाई में हिस्सा लिया था. उसके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड व राउटर बरामद किया गया है.
पुलिस ने की गिरफ्तारी, आगे की जांच जारी: अदालत के आदेश के बाद दयालपुर साइबर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक यह वही आरोपी है जो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है और इलाके में सक्रिय अपराधियों की सूची में भी शामिल है. पूरे मामले की निगरानी एसीपी आपरेशन सेल विदुषी कौशिक ने की. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक की तकनीकी जांच साइबर सेल को सौंपी गई है.
