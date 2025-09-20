ETV Bharat / state

पाकिस्तान से अलवर तक का सफर, 1948 से जारी है तांगा स्टैंड की रामलीला

तांगा स्टैंड रामलीला मंचन 77 वर्षों से जारी है. पाकिस्तान से शुरू हुई परम्परा आज पीढ़ियों के संघर्ष, समर्पण और सामाजिक जुड़ाव की मिसाल है.

अलवर के तागां स्टैंड की रामलीला
अलवर के तागां स्टैंड की ऐतिहासिक रामलीला (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 6:33 AM IST

अलवर: भारत में दशहरा का पर्व रामलीला से जुड़ा हुआ है. देश के अलग-अलग हिस्सों में भव्य आयोजन होते हैं, जहां भगवान राम की कथा जीवंत हो उठती है, लेकिन अलवर की तांगा स्टैंड रामलीला की बात ही अलग है. यह सिर्फ मंचन नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है जो भारत-पाकिस्तान विभाजन की पीड़ा और लोगों की हिम्मत को साथ लिए चल रही है.

पाकिस्तान से अलवर तक का सफर: तांगा स्टैंड रामलीला समिति के अध्यक्ष हरिकिशन खत्री बताते हैं कि इस रामलीला की शुरुआत पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खां में हुई थी. वहां पुरुषार्थी समाज के लोग हर साल इसे आयोजित करते थे, लेकिन 1947 का विभाजन इस परम्परा को भी झकझोर गया, जब लोग अपनी जड़ों को छोड़कर भारत आए, तो अपने साथ परम्परा और सांस्कृतिक धरोहर भी लेकर आए. 1948 से यह रामलीला अलवर के तांगा स्टैंड पर शुरू हुई और आज लगातार 77 साल पूरे कर चुकी है.

अलवर की तांगा स्टैंड रामलीला (ETV Bharat Alwar)

बिना मंच के हुई शुरुआत: हरिकिशन खत्री बताते हैं आज भव्य रंगमंच पर सजधज के साथ मंचन होता है, लेकिन शुरुआती दौर बहुत कठिन था. खत्री याद करते हैं कि जब समाज के लोग अलवर आए, तो उनके पास संसाधन नहीं थे. न मंच था, न साज-सज्जा, लेकिन संकल्प बड़ा था. उस समय कलाकारों ने डामर के खाली ड्रमों पर लकड़ी की दाब (लकड़ी की पटरे) लगाकर अस्थाई मंच तैयार किया. छोटे पर्दे लगाकर रामलीला का मंचन किया जाता.

ALWAR RAMLILA
अलवर की ऐतिहासिक रामलीला (ETV Bharat GFX)

खत्री ने बताया कि एक दिन नगर पालिका के अध्यक्ष जब इस संघर्षपूर्ण मंचन को देखने आए, तो उन्होंने कलाकारों की मेहनत को समझा और नगर पालिका बोर्ड की बैठक में रंगमंच निर्माण के लिए 500 रुपए का सहयोग दिया. यह छोटी सी राशि उस समय बड़ी उम्मीद लेकर आई. धीरे-धीरे स्थायी मंच बना और वही आज सुसज्जित रंगमंच के रूप में खड़ा है.

पीढ़ियों की कहानी, परम्परा का सूत्र: तांगा स्टैंड रामलीला की सबसे बड़ी विशेषता है इसका पीढ़ी-दर-पीढ़ी जुड़ाव. हरिकिशन खत्री आज 74 वर्ष के हैं. रामलीला में वे अंगद और परशुराम का किरदार निभाते हैं. उनके लिए यह सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है. भगवान राम का किरदार निभाने वाले पीयूष ग्रोवर बताते हैं कि वे पिछले 20 साल से इस मंचन का हिस्सा हैं. उनके दादा और पिता भी यहां रामलीला में किरदार निभाते थे. पीयूष कहते हैं कि "आज का समय सोशल मीडिया का है, लेकिन जब हम मंच पर उतरते हैं और भगवान राम का किरदार निभाते हैं, तो दर्शकों की आस्था हमें नई ऊर्जा देती है."

तांगा स्टैंड रामलीला
तांगा स्टैंड रामलीला का मंच (ETV Bharat Alwar)

समाज के लोग बनते हैं कलाकार: तांगा स्टैंड रामलीला की खास बात यह है कि यहां के कलाकार पेशेवर नहीं होते, वे समाज के ही लोग होते हैं. कोई व्यापारी है, कोई नौकरीपेशा, तो कोई छात्र है, लेकिन मंचन के समय वे अपनी पूरी लगन से किरदार में उतर जाते हैं. रामलीला की रिहर्सल मंचन से करीब 15 दिन पहले शुरू होती है. इस दौरान सभी कलाकार काम-काज से समय निकालकर शाम को रिहर्सल में शामिल होते हैं. उनके लिए यह मंचन सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज और परम्परा को जोड़ने का जरिया है.

ALWAR RAMLILA
पिछले 77 सालों से हो रहा है रामलीला का मंचन (ETV Bharat Alwar)

बदलते समय के साथ बदलाव: समिति के अध्यक्ष खत्री बताते हैं कि समय के साथ रामलीला मंचन में भी बदलाव आया है. शुरुआत में मिट्टी के रंग, साधारण पर्दे और हाथ से बने वस्त्र इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब बिजली की रोशनी, माइक, सजावटी मंच और आकर्षक परिधान ने मंचन को और भव्य बना दिया है. उन्होंने कहा कि बदलाव आया है, पर कहानी और परम्परा वही है, जो 77 साल पहले शुरू हुई थी. हरिकिशन खत्री ने बताया कि यहां 74 वर्ष तक के कलाकार भी रामायण के किरदार बखूबी निभाते हैं. खुद वे अंगद और परशुराम के रूप में मंच पर उतरते हैं. यह दर्शाता है कि उम्र चाहे जो हो, समर्पण और आस्था हर पीढ़ी में समान रूप से मौजूद है.

ALWAR RAMLILA
समाज के लोग ही निभाते हैं कलाकार की भूमिका (ETV Bharat Alwar)

दर्शकों का उत्साह और जुड़ाव: समिति के सचिव हितेष ठाकुर बताते हैं कि तांगा स्टैंड रामलीला देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं. न सिर्फ शहर से, बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग परिवार सहित यहां आते हैं. दर्शकों की भीड़ और उनका उत्साह इस परम्परा को नई ऊर्जा देता है. समिति के 75 से ज्यादा सदस्य हर साल इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे रहते हैं. हितेष ठाकुर कहते हैं कि रामलीला सिर्फ एक धार्मिक मंचन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और परम्परा का प्रतीक है. यह वह मंच है जहां समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ते हैं. कोई दर्शक बनता है, कोई किरदार निभाता है, तो कोई आयोजन समिति का हिस्सा. यही सामूहिकता इस परम्परा को 77 वर्षों से जीवित रखे हुए है.

ALWAR RAMLILA
रामलीला से पहले रिहर्सल करते हुए कलाकार (ETV Bharat Alwar)

