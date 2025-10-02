ETV Bharat / state

दशहरा में मां काली के दर्शन देने की मान्यता, साल में एक दिन खुलता है कंकाली मठ का द्वार

माता के अस्त्र और शस्त्र के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है. फूल और नारियल चढ़ाने का भी काफी महत्व है. विजयादशमी के दिन सुबह कंकालिन मठ का द्वार खुलता है जो रात 12 बजे तक खुला रहता है. जो भी भक्त इस मठ के बारे सुनते हैं वह माता के दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचते है और उन्हें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है - मनीषा वर्मा, श्रद्धालु

माता के अस्त्र-शस्त्र का दर्शन करने आए श्रद्धालु : मठ में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु मनीषा वर्मा ने बताया कि उनकी शादी तो 19 साल हो गए हैं और जब से मेरी शादी हुई है. मैं हर साल इस मठ में माता के अस्त्र और शस्त्र के दर्शन करने के लिए आती हूं. यह मंदिर पूरे साल में सिर्फ एक दिन के लिए विजयादशमी के दिन खोला जाता है. जिसमें मां कंकाली के अस्त्र और शस्त्र के दर्शन होते हैं.

रायपुर : रायपुर के ब्राह्मण पारा में स्थित कंकालिन मठ साल में एक बार यानी विजयादशमी के दिन दर्शन के लिए खोला जाता है. मां काली के अस्त्र-शस्त्र के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी चौड़ी लाइन भी रहती है. इस दिन का इंतजार भक्तों को रहता है. कंकाली मठ का इतिहास 500 साल पुराना है.कंकाली मठ के पहले महंत कृपाल गिरी थे.

दशहरा में मां काली के दर्शन देने की मान्यता (Etv Bharat)

श्रद्धालु राहुल शर्मा ने बताया कि यह मठ साल में केवल एक दिन विजयादशमी के दिन खुलता है. इस मठ में माता कंकालिन के अस्त्र और शस्त्र की पूजा होती है. जिसमें कटार तलवार, धनुष जैसे कई अस्त्र-शस्त्र के दर्शन करने के साथ ही लोग पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना करते हैं.

साल में एक बार खुलता है कंकालीन मठ का द्वार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

माता के अस्त्र और शास्त्र के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से लेकर देर रात तक रहती है. श्रद्धालु ने बताया कि मैं पिछले 15 सालों से हर साल विजयादशमी के दिन माता के अस्त्र और शस्त्र के दर्शन करने के लिए परिवार सहित आता हूं- राहुल शर्मा, श्रद्धालु

500 साल पुराना है कंकालिन मठ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

500 साल पुराना इतिहास : कंकालिन मठ के महंत हरभूषण गिरी ने बताया कि इस मठ का इतिहास 500 वर्ष पुराना है. इस कंकाली मठ में प्राचीन समय में नागा साधु रहा करते थे. मठ के पहले महंत कृपाल गिरी जी ने मठ में मां कंकालिन की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा आराधना किया करते थे. महंत कृपाल गिरी ने कुछ सालों के बाद कंकालिन तालाब और कंकालिन मंदिर का भी निर्माण करवाया था. माता कंकालिन की प्रतिमा को मठ के महंत ने कंकालिन मंदिर में स्थापित कर दिया."







साल में एक बार विजयादशमी के दिन इस मठ के खुलने के पीछे कारण यह है कि पूर्वजों के मुताबिक मठ के पहले महंत कृपाल गिरी और मां काली दोनों रात में पासा खेला करते थे. पासा खेलने के दौरान महंत कृपाल गिरी के भगवा वस्त्र मां के नाखून से टकरा गए, जिसकी वजह से मां काली वहां से अदृश्य हो गई. इस बात को लेकर कृपाल गिरी चिंतित रहने लगे और माता की लगातार पूजा आराधना करते रहें. कुछ समय के बाद कृपाल गिरी को स्वप्न में मां काली ने कहा मैं विजयादशमी के दिन अपने पूरे अस्त्र-शस्त्र धारण कर इस मठ में आऊंगी. इसके बाद से यह परंपरा लगातार चली आ रही है - हरभूषण गिरी महंत, कंकालिन मठ

ब्राह्मण पारा स्थित कंकाली मठ का द्वार साल में 1 दिन विजयादशमी के दिन ही खोला जाता है. माता के इस रूप को देखने के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से लेकर रात 12 बजे तक रहती है. विजयादशमी के दिन रात 12 बजे के बाद कमरे के द्वार को बंद कर दिया जाता है.

रास गरबा ने श्रद्धालुओं को किया आनंदित, माता की भक्ति में डूबे श्रद्धालु

आदिकाल से हो रही देवियों की आराधना, छत्तीसगढ़ में प्राचीन प्रतिमाएं की गईं हैं संरक्षित

दिव्यांग ने बनाया विशाल दशानन, रावण दहन में दिखेगा हुनर, हौसलों की पंख से भर रहे उड़ान