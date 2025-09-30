ETV Bharat / state

जमवारामगढ़ का दांत माता मंदिर: 1700 साल पुराना है मंदिर, पूरी हो जाती है हर मन्नत

बच्चों के दांत के लिए विशेष मान्यता: पुजारी ने बताया कि इस मंदिर की सबसे विशेष मान्यता छोटे बच्चों से जुड़ी हुई है. बच्चों के दांत समय पर नहीं निकलते, तो श्रद्धालु यहां चांदी के दांत चढ़ाने की मन्नत मांगते हैं. मान्यता है कि इसके बाद बच्चों के प्राकृतिक दांत निकल आते हैं, जिन बच्चों की बोली देर से आती है, उनके लिए माता के दरबार में चांदी की जीभ चढ़ाने की परंपरा है, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु आभार स्वरूप चांदी के दांत और चांदी की जीभ माता को अर्पित करते हैं.

दांत माता मंदिर के पुजारी शुभम शर्मा ने बताया कि जिस स्थान पर आज दांत माता विराजमान हैं, वहां पहाड़ की धरती से माता स्वयं प्रकट हुई थीं. गड़गड़ाहट और रथ की आवाज के साथ माता ने प्रकट होकर अपने दिव्य रूप से गांववासियों को चमत्कृत कर दिया. उस समय गाय चराने वाले ग्वाले वहां मौजूद थे. माता के प्रकट होते ही वे बेहोश हो गए. ग्रामीणों ने प्रार्थना की और माता ने उन्हें जीवनदान दिया, तभी से इस स्थान की मान्यता और भी बढ़ गई.

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर जमवारामगढ़ की पहाड़ियों में बसा है दांत माता का प्राचीन मंदिर. लगभग 1700 साल पुराने इस मंदिर का हर कोना आस्था, चमत्कार और लोककथाओं से भरा हुआ है.

नवरात्रों में अखंड ज्योत: नवरात्रों के दौरान मंदिर का वातावरण अलौकिक हो जाता है. दांत माता के दरबार में अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है. हजारों की संख्या में श्रद्धालु ध्वज लेकर यहां पहुंचते हैं. कई भक्त दंडवत करते हुए या पदयात्रा कर माता के दरबार तक आते हैं. भक्तों की सुविधा के लिए पानी और छाया की विशेष व्यवस्था की जाती है. इतिहास के अनुसार, दांत माता मंदिर का निर्माण सीहरा राजवंश के राजा राव सींगोजी ने करवाया था. मीणा समाज के सीहरा राजवंश और खंडेलवाल वैश समाज की यह कुलदेवी मानी जाती हैं. प्राचीन समय में जब समाज के लोग यहां गाय चराते थे, तभी माता ने प्रकट होकर इस स्थान को पवित्र बनाया.

मंदिर परिसर का अद्भुत वातावरण: दांत माता मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 421 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. आधे रास्ते तक सड़क बनी हुई है, लेकिन अंतिम चढ़ाई सीढ़ियों से ही करनी होती है. मंदिर के चारों ओर का प्राकृतिक नजारा मन मोह लेने वाला है. यहां आने वाले भक्त न केवल माता के दर्शन करते हैं, बल्कि शांत वातावरण में अध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत संगम भी अनुभव करते हैं. मंदिर परिसर में अन्य प्राचीन मंदिर भी हैं. नीचे शिवजी का मंदिर है और आसपास लांगड़ा बाबा, भेरुजी और केसरी सिंह बाबा के मंदिर बने हुए हैं. यह पूरा क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है.

दांत माता के स्वरूप और शक्ति: माता के स्वरूप की विशेषता भी भक्तों के आकर्षण का केंद्र है. माता के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में चक्र, तीसरे में शंख और चौथा हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में हैं. पुजारी ने बताया कि मंदिर में एक पवित्र जलकुंड भी है, जिसे दिव्य और चमत्कारी माना जाता है. माता के सेवक रूपनारायण सैन ने बताया कि जमवारामगढ़ को प्राचीन समय में माचनगर के नाम से जाना जाता था. माना जाता है कि यहीं पर दांत माता ने पहली बार ग्वालों को अपने प्रकट होने की बात कही थी. पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब माता ने गड़गड़ाहट के बीच प्रकट होकर अपने तेजस्वी रूप का आभास कराया, तब सबने आस्था से सिर झुका दिया.