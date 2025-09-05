ETV Bharat / state

देवभूमि के सोर घाटी का हिलजात्रा पर्व है खास, लखिया भूत देता है आशीर्वाद, जानिए मुखौटा नृत्य का इतिहास

उत्तराखंड में लोकपर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति के माने जाते हैं प्रतीक, पिथौरागढ़ सोर घाटी का हिलजात्रा पर्व भी है खास

Pithoragarh Hilljatra Festival of Uttarakhand
हिलजात्रा पर्व में मुखौटा नृत्य (फोटो सोर्स- Information Department)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 5, 2025 at 11:01 PM IST

5 Min Read

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भादो महीने में हिलजात्रा पर्व मनाया जाता है. यह एक प्रमुख मुखौटा नृत्य है, जो सीमांत की संस्कृति और विरासत को अपने आप में समेटे हुए हैं. यह पर्व लोगों को एकता के सूत्र में भी बांधता है. इस अतीत की विरासत को देखने के लिए आज भी लोग दूर-दूर से आते हैं. वहीं, इस पर्व में इस्तेमाल होने वाले मुखौटे सीमांत सोर घाटी की वीरता के इतिहास को दर्शाते हैं.

पहाड़ों में लोकपर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति का पर्याय माने जाते हैं. इसके साथ ही मनोरंजन का भी बेहतरीन जरिया होते हैं. आस्था और मनोरंजन को खुद में समेटा ऐसा ही एक पर्व है सोर घाटी का ऐतिहासिक हिलजात्रा पर्व. जो पिछले 5 शताब्दी से बदस्तूर मनाया जाता रहा है. जिसमें मुखौटा नृत्य का अपना ही महत्व है.

भले ही दिखने में साधारण से लगने वाले ये मुखौटे किसी नाटक में अभिनय करने वाले कलाकारों के नहीं हैं, लेकिन इन मुखौटों के पीछे छुपा है 500 साल पुराना गौरवशाली इतिहास. जिसकी इबारत पिथौरागढ़ के कुमौड़ गांव के रहने वाले 4 महर भाइयों ने लिखी थी. ऐसे में पहले क्यों मनाया जाता है हिलजात्रा. इसकी जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं.

क्या है हिलजात्रा? हिलजात्रा की असल शुरुआत पिथौरागढ़ जिले के कुमौड़ गांव से माना जाता है. इस हिलजात्रा का इतिहास करीब 500 साल पुराना है. कहा जाता है कि कुमौड़ गांव के 4 महर भाई नेपाल में हर साल आयोजित होने वाली 'इंद्रजात्रा' में शामिल होने गए थे. जहां महर भाइयों की बहादुरी से खुश होकर नेपाल नरेश ने यश और समृद्धि के प्रतीक मुखौटों को इनाम के रूप में भेंट किए थे. तभी से नेपाल की ही तर्ज पर पिथौरागढ़ के सोर घाटी में भी हिलजात्रा मनाया जाने लगा है.

Hil Jat Yatra
हिलजात्रा पर्व है खास (फोटो सोर्स- Information Department)

लखिया भूत होता है खास: हिलजात्रा पर्व में बैल, हिरण, चीतल के साथ लखिया भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर दर्शकों को रोमांचित करने का काम करते हैं. इसके साथ ही ये मुखौटे पहाड़ के कृषि प्रेम को भी दर्शाते हैं. हिलजात्रा पर्व का समापन लखिया भूत के आगमन के साथ होता है, जिसे भगवान शिव का गण माना जाता है.

अपनी डरावनी आकृति के बावजूद लखिया भूत हिलजात्रा मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है. जो मेले में आए लोगों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देता है. साथ ही अगले साल आने का वादा कर चला जाता है. यह पर्व सदियों से मनाया जा रहा है, जो सोर घाटी की संस्कृति को दर्शाती है. हिलजात्रा के मुख्य पात्र लखिया भूत को भगवान भोलेनाथ के प्रमुख गण वीरभद्र का अवतार भी माना जाता है.

Hil Jat Yatra
हिलजात्रा पर्व में नृत्य करते कलाकार (फोटो सोर्स- Information Department)

सीएम धामी ने वर्चुअली सोर घाटी की जनता को किया संबोधित: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमौड़ हिलजात्रा के अवसर पर वर्चुअली सोर घाटी की जनता और श्रद्धालुओं को संबोधित किया. सीएम धामी ने सोर घाटी की इस 500 सालों से चली आ रही ऐतिहासिक हिलजात्रा पर 'कुमौड़ हिलजात्रा समिति' को बधाई भी दी.

सीएम धामी ने हिलजात्रा समिति पिथौरागढ़ की ओर से आयोजित आस्था और मनोरंजन का यह अद्वितीय संगम पिछली 5 शताब्दियों से अनवरत रूप से जारी है. जो सौर घाटी की ऐतिहासिक पहचान बना हुआ है. सीएम धामी ने कहा कि गौरा–महेश की पारंपरिक पूजा और सातू–आठू की परंपरा हमारी लोक संस्कृति का जीवन स्वरूप है, जो सामूहिकता और आस्था की शक्ति को सहेजती है.

Hil Jat Yatra
बैल की जोड़ी में लोग (फोटो सोर्स- Information Department)

कुमौड़ के 4 महर भाइयों की शौर्यगाथा से जुड़े मुखौटों से सुसज्जित यह परंपरा आज भी सुख-समृद्धि और खुशहाली का संदेश देती है. लखिया बाबा, गलियां, बैल, किसान, हालिया, पुतरिया सभी स्वरूप हमारी मिट्टी और संस्कृति से गहराई से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि हिलजात्रा पर्व की शुरुआत भले ही महर भाइयों की वीरता से हुई हो, लेकिन समय के साथ इसे कृषि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा.

तेजी से बदलते इस दौर में जब लोग अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं. वहीं, सौर घाटी की जनता का अपनी परंपराओं के प्रति लगाव अनूठा उदाहरण पेश करता है. इस पर्व के माध्यम से हमारी धरोहर को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प अत्यंत अहम है. वहीं, पिथौरागढ़ डीएम विनोद गोस्वामी ने सोर घाटी की जनता से इस 500 साल पुरानी विरासत को आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का आग्रह किया.

