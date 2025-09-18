आगरा में 140 साल पुरानी ऐतिहासिक राम बरात निकली, चांदी के रथ पर भाइयों संग निकले राम; 125 झांकियों ने मोहा मन
राम बरात आज कमला नगर स्थित जनकपुरी पहुंचेगी, इस बार 125 झांकियां की गईं शामिल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 9:53 AM IST
आगराः आगरा की ऐतिहासिक राम बरात बुधवार शाम छह बजे लाला चन्नोमल की बारहदरी से आरंभ हुई जो अब पुराने शहर में भ्रमण करेगी. इसके बाद राम बरात आज कमला नगर स्थित जनकपुरी पहुंचेगी जहां बारात का भव्य स्वागत किया जाएगा. राम बरात में इस बार 125 झांकियां शामिल की गईं हैं. इसमें ऑपरेशन सिंदूर, रक्तदान, देहदान, नेत्रदान, महिला सशक्तीकरण की झांकी बेहद खास है. चांदी के रथ पर श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं.
बता दें कि आगरा की ऐतिहासिक राम बरात करीब 140 साल पुरानी है जो उत्तर भारत का सबसे खास आयोजन हैं. रामबारात में सबसे पहले श्री गणेश की झांकी चल रही है. इसके बाद देवी और देवताओं की झांकियां हैं. राम बरात में 125 झांकियां हैं. जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी लोगों को करने को मिल रहे हैं. इसके साथ ही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
'ऑपरेशन सिंदूर' की झांकी बेहद खासः श्रीरामलीला कमेटी के अध्यक्ष व भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि इस बार राम बरात में 11 बैंड शामिल हैं जो रामधुन और देश भक्ति गीत बजा रहे हैं. राम बरात में 'ऑपरेशन सिंदूर' की झांकी से राम बरात में देवी और देवताओं के जयकारों के साथ ही भारत माता के जयकारे गूंज रहे हैं. लोग देशभक्ति के गीतों पर खूब थिरक रहे हैं. श्रीरामलीला कमेटी के अध्यक्ष व भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि इस बार राम बरात में किसी भी अखाड़े के भगवान के स्वरूप सड़क पर अभिनय नहीं करेंगे. इसकी पूरी व्यवस्था की है.
यह है राम बरात का रूटः राम बरात रावतपाड़ा होकर दरेसी, छत्ता बाजार, कचहरी घाट, बेलनगंज, धूलियागंज, किनारी बाजार, सिटी स्टेशन रोड, छिली ईंट, फुलट्टी बाजार, सेब का बाजार होकर कमलानगर जाएगी.
चांदी के रथ पर निकले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के स्वरूपः बता दें कि चांदी के रथ पर चारों भाइयों के स्वरूप के नगर भ्रमण के बाद राम बरात में चांदी के रथ पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सवार हैं. राम बरात समारोह में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि आगरा के लिए यह ऐतिहासिक दिन है. सनातन धर्म मानने वाले हमारे पुरखों ने 140 साल पहले राम बारात निकाली थी जो तभी से लगातार निकलती है. यह रात बरात भारत की साहित्यिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाने का काम है. उन्होंने जनक और दशरथ दोनों ही परिवारों को बधाई दी.
