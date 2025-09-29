सद्भाव ऐसा कि मुस्लिम दारोगा ने करा दिया दुर्गा मंडप का जीर्णोद्धार, बापू के अहिंसा आंदोलन से बदला था बलि का स्वरूप
गिरिडीह के डुमरी में जहां एक तरफ मंदिर की घंटियां बजती हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम इबादत करते हैं.
गिरिडीह: हिंदू मुस्लिम के आपसी भाईचारे और सौहार्द की मिसाल देखनी है तो आप डुमरी आइये. यहां एक ओर मां दुर्गा की आराधना होती है तो दूसरी तरफ मस्जिद में अजान होती है. वर्षों से यह व्यवस्था कायम है, लेकिन विवाद नहीं है. एक बड़ी बात यह है कि इस स्थान पर डुमरी स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर की दीवारों के बीच पिछले 224 वर्षों से मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान बिना किसी टकराव के एक साथ गूंज रही हैं.
वैसे यहां पूजा की शुरुआत जमींदार ने की. हालांकि, मंदिर के जीर्णोद्धार में मुस्लिम दरोगा ने योगदान दिया और पूजा पद्धति महात्मा गांधी के विचारों से बदली. यह स्थान आज आस्था और अहिंसा के मूल्यों की मजबूत नींव पर खड़ा है. यह मंदिर आपसी सौहार्द का जीवंत उदाहरण है.
क्या हैं इतिहास
डुमरी थाना के समीप स्थित इस ऐतिहासिक मंदिर में वर्ष 1801 में पहली बार दुर्गा पूजा की गई थी. तत्कालीन जमींदार डीहू भगत ने अपनी जमीन पर खपरैल मकान में पूजा की नींव रखी थी, उस समय आसपास के इलाके बगोदर, तोपचांची और नावाडीह में प्रतिमा स्थापित कर दुर्गा पूजा नहीं होती थी. इसलिए श्रद्धालु पैदल या बैलगाड़ियों से यहां पूजा करने आते थे.
सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल
1867 में डुमरी के तत्कालीन दरोगा निसार हुसैन ने जनता के सहयोग से मंदिर को पक्का करवाया था. जबकि स्थानीय लोगों के सहयोग से मंदिर के बगल में मस्जिद भी बनवाई गई थी. मस्जिद के लिए जमीन की व्यवस्था जमींदार परिवार ने की थी. दोनों धार्मिक स्थल आज भी वहां मौजूद हैं और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में खड़े हैं.
महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन से बदला बलि
प्रारंभ में इस मंदिर में बलि प्रथा थी पहले भैंसे की और फिर बकरे की बलि दी जाती थी. लेकिन जब महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन पूरे देश में फैला तब डुमरी में भी वैष्णवी पद्धति से पूजा की मांग उठी. कहा जाता है कि जमींदार परिवार की एक महिला को मां दुर्गा ने सपने में बलिहीन पूजा का निर्देश दिया. इसके बाद स्थानीय पंडितों ने मना कर दिया, तो चंदनकियारी से पंडित बुलाकर वैष्णवी पद्धति से पूजा शुरू की गई, यह परंपरा आज भी चल रही.
