जहां रात में सुनाई पड़ती थी बांसुरी की सुरीली धुन, ऐसा है हजारीबाग के प्राचीन बंशीधर मंदिर का इतिहास! - JANMASHTAMI 2025

हजारीबाग के ऐतिहासिक बंशीधर मंदिर का इतिहास 300 साल पुराना है.

बंशीधर मंदिर में स्थापित बाल गोपाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2025 at 5:18 PM IST

हजारीबाग: पूरे देशभर में जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है. हजारीबाग के इचाक में लगभग 300 वर्ष पुराना बंशीधर का मंदिर है. रामगढ़ राज घराने से इस मंदिर का तालुका है. जन्माष्टमी के दिन यहां विशेष पूजा अर्चना की जाती है. दूर-दराज से लोग बंशीधर का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं.

1761 में रामगढ़ राजा विश्वनाथ सिंह के मंत्री कनी बरगाह ने घनघोर जंगलों के बीच अपने कार्यकाल में बंशीधर मंदिर का निर्माण कराया था. जहां जन्माष्टमी की रात 12 बजे बांसुरी की सुरीली धुन सुनाई पड़ती थी. मंदिर के उत्तर दिशा में सिंह परिवार का मंदिर और पश्चिम दिशा में सिंहद्वार है.

हजारीबाग के ऐतिहासिक बंशीधर मंदिर में जन्माष्टमी की धूम (ETV Bharat)

वर्तमान समय में पदमा राजा के परिवारिक सदस्य और निवर्तमान विधायक सौरभ नारायण सिंह पूजा अर्चना के लिए यहां आते रहे हैं. फिलहाल मंदिर की देखरेख स्थानीय पुरोहित और व्यवसायियों के भरोसे चल रहा है. पुरोहित भी बताते हैं कि यह मंदिर आस्था का केंद्र बिंदु है. जो भी सच्चे मन से मांगा जाता है वह पूरा होता है.

ऐतिहासिक बंशीधर मंदिर (ETV Bharat)

जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में कृष्ण उत्सव मनाने की परंपरा 300 से जारी है. जन्माष्टमी के दिन यहां विशेष पूजा अर्चना की जाती है. स्थानीय लोगों का आस्था इस मंदिर से जुड़ा हुआ है. स्थानीय कहते हैं कि उनके पूर्वज बताते थे कि रामगढ़ राजा चाहते थे कि यह मंदिर पदमा किला में ले जाएं. जैसे ही बंशीधर मूर्ति हाथी पर बैठाया गया हाथी भी बैठ गया. यह सिलसिला घंटों होते रहा. इसके बाद राजा ने तय किया कि बंशीधर इचाक में ही रहेंगे.

हजारीबाग का ऐतिहासिक बंशीधर मंदिर (ETV Bharat)

हजारीबाग का ऐतिहासिक मंदिर रखरखाव के अभाव में वर्तमान समय में खंडहर में तब्दील हो रहा है. यह मंदिर आस्था के साथ ऐतिहासिक भी है. जरूरत है इसे संजो कर रखने की ताकि आने वाली पीढ़ी को इसकी भव्यता और इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके.

बंशीधर मंदिर में स्थापित मनमोहक प्रतिमा (ETV Bharat)

