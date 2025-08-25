ETV Bharat / state

ऐतिहासिक नंदा देवी मेला 28 अगस्त से होगा शुरू, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन, जानिए मेले की खासियत - MAA NANDA DEVI MELA ALMORA

हिटो-हिटो अल्मोड़ाक नंदा देवी कौतिक हिटो... के जरिए अल्मोड़ा नंदा देवी मेला 2025 में आने का आह्वान, उत्तराखंड की संस्कृति की दिखेगी झलक

Maa Nanda Devi Mela Almora
हिटो-हिटो अल्मोड़ाक नंदा देवी कौतिक हिटो (फोटो- ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 2:53 PM IST

अल्मोड़ा: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में मां नंदा देवी का मेला आगामी 28 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित होगा. मेले की भव्यता के लिए मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है. मेले का उद्घाटन सीएम पुष्कर धामी करेंगे. वहीं, मंदिर मेला समिति की ओर से नंदा देवी मेला 2025 के पोस्टर का भी विमोचन के साथ मेले की रूपरेखा भी तय कर ली गई है.

अल्मोड़ा नंदा देवी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि कि मेले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया गया है. उन्होंने मेले में आने की सहमति दे दी है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो 28 अगस्त को मुख्यमंत्री मेले का शुभारंभ करेंगे. साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री व अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा, विधायक मनोज तिवारी बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे.

ऐतिहासिक नंदा देवी मेला 28 अगस्त से होगा शुरू (वीडियो- ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि मेले को भव्य बनाने के लिए इस वर्ष नंदा देवी मंदिर प्रांगण के साथ ही एडम्स इंटर कॉलेज के मैदान, मल्ला महल, मुरली मनोहर मंदिर में भी कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है. वहीं, मंदिर समिति 2026 में होने वाले नंदा राजजात की तैयारियों में भी जुट गई है.

उत्तराखंड की संस्कृति की मिलेगी झलक: मेले में सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता होंगी. उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक अपनी आवाज का जादू बिखेरते हुए प्रस्तुति देंगे. इसके अलावा उत्तराखंड के लोक संगीत व नृत्य झोड़ा, चांचरी, भगनौल, छपेली व अन्य परंपराओं को जीवंत रखने व इसका नई पीढ़ी में हस्तांतरण करने के लिए पहाड़ के वरिष्ठ कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे. मेले में ज्यादातर कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी रहेगी.

Maa Nanda Devi Mela Almora
नंदा देवी मेला 2025 का पोस्टर लॉन्च (फोटो- ETV Bharat)

मूर्ति निर्माण को दुलगांव से लाएंगे कदली वृक्ष: मां नंदा-सुनंदा की मूर्तियों को बनाने के लिए कदली वृक्ष यानी केले के पेड़ को इस बार रैलाकोट दुला गांव से लाया जाएगा. मंदिर कमेटी के साथ स्थानीय जनता 29 अगस्त को कदली वृक्षों को निमंत्रण देने जाएंगे.

Maa Nanda Devi Mela Almora
अल्मोड़ा का मां नंदा देवी का मंदिर (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, 30 अगस्त को दुला गांव से शोभायात्रा के साथ कदली वृक्षों को बाजार मार्ग होते हुए नंदा देवी परिसर में लाया जाएगा. पूजा-अर्चना के बाद कदली वृक्षों से स्थानीय कलाकार मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण करेंगे. नंदा अष्टमी के दिन विशेष पूजा अर्चना होगी. जिसके बाद 3 अगस्त तक भक्त मां की मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे.

Maa Nanda Devi Mela Almora
अल्मोड़ा में मां नंदा देवी खूबसूरत मंदिर (फोटो- ETV Bharat)

3 सितंबर को निकलेगी शोभायात्रा: आगामी 3 सितंबर को नगर में मां नंदा-सुनंदा की शोभायात्रा नंदा देवी मंदिर से निकलेगी. जो बाजार मार्ग होते हुए जीजीआईसी स्थित तल्ला महल में पहुंचेगी. जहां पर भव्य आरती के बाद बाजार मार्ग होते हुए दुगालखोला स्थित नौले में मां नंदा-सुनंदा की मूर्तियों के विसर्जन के साथ ही मेला संपन्न होगा.

