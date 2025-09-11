ETV Bharat / state

हिसार से जयपुर के लिए विमान सेवा कल से शुरू, अन्य राज्यों के लिए भी जल्द उड़ान भरने की तैयारी

चंडीगढ़: हरियाणा के हिसार से अब जयपुर के लिए सीधी फ्लाइट की शुरुआत कल यानी शुक्रवार से होगी. इस बात की जानकारी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने दी है. उन्होंने बताया कि "हर शुक्रवार को हिसार एयरपोर्ट से शाम 5.30 बजे जयपुर के लिए फ्लाइट रवाना होगी. इस फ्लाइट को शुरू करने की लोगों की भी मांग थी. इससे लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा. आने वाले दिनों में हिसार एयरपोर्ट से जम्मू, श्रीनगर और कोलकाता समेत कई शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होंगी".

पीएम मोदी ने किया था शुभारंभ: बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2025 को हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किया था. हफ्ते में दो दिन शुक्रवार और रविवार को ये फ्लाइट हिसार से उड़ान भरती है. जिसके चलते लोगों के समय की भी बचत होती है.

चंडीगढ़ के लिए सीएम सैनी ने दिखाई थी हरी झंडी: वहीं, 9 जून को हिसार से चंडीगढ़ के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत हो चुकी है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया था. इस सुविधा के बाद से हिसार से चंडीगढ़ का सफर केवल 1 घंटे में तय हो जाता है.