हिसार में देह व्यापार का भंडाफोड़, 3 महिलाएं और 4 पुरुष गिरफ्तार, दिल्ली-राजस्थान से लाई गई थी महिलाएं - HISSAR PROSTITUTION

हिसार में हांसी पुलिस ने देह व्यापार का पर्दाफाश किया है. मामले में तीन महिलाओं समेत चार पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है.

Published : August 29, 2025 at 11:11 AM IST

हिसार: हरियाणा के हिसार में होटलों में चलाए जा रहे देह व्यापार के खिलाफ पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है. जिसके चलते हांसी पुलिस ने देह व्यापार का पर्दाफाश किया है. सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल में छापेमारी की और तीन महिलाओं समेत चार पुरुषों को पकडा गया है. पुलिस ने बताया कि 'दिल्ली और राजस्थान से महिलाओं को लाकर होटलों में देह व्यापार कराया जा रहा था'. पुलिस ने होटल मालिक समेत 8 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

7 लोग गिरफ्तार: जानकारी के मुताबिक, यह होटल शांति निकेतन के पास हांसी में है, जो कुछ दिन पहले ही खोला गया था. होटलों में ज्यादा पैसे कमाने की आड़ में देह व्यापार कराया जा रहा था. होटल संचालक ग्राहकों से काफी पैसे ऐंठते थे. पुलिस को बार-बार इस होटल में देह व्यापार की सूचना मिल रही थी. पकड़े गए आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई: जांच अधिकारी ने कहा कि, होटलों में किसी तरह से देह व्यापार करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी. आगे भी इस तरह के मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को चेतावनी दी है कि यह अनैतिक धंधे छोड़ दें या पुलिस की कार्रवाई के लिए तैयार रहें. आम जनता को साफ-स्वच्छ माहौल देने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी करती रहेगी.

TAGGED:

3 WOMEN AND 4 MEN ARRESTEDHANSI SHANTI NIKETANहिसार देह व्यापार7 लोग गिरफ्तारHISSAR PROSTITUTION

