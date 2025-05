ETV Bharat / state

हिसार में बीजेपी MP की तिरंगा यात्रा ( Etv Bharat )

हिसार: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. इसी कड़ी में हरियाणा के हिसार में भी शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई. हिसार में बीजेपी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि भारतवासी होने के नाते हमें गर्व है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है. पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब: वहीं, किरण चौधरी ने कहा कि भारत ने पाक का पानी रोक दिया है. हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है. किरण चौधरी ने कहा कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब भारत की ओर से दिया गया है. देश की सेना ने आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया है. ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है. हिसार में भारत माता की जयकार (Etv Bharat)

