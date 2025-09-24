हिसार में कपड़े की दुकान में भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने तीन घंटे में पाया काबू
हिसार की राजगुरु मार्केट में बनी दुकान में भीषण आग लग गई. अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.
Published : September 24, 2025 at 10:01 AM IST
हिसार: शहर की व्यस्ततम राजगुरु मार्केट में मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बेसमेंट में स्थित कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई. अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसे में करीब 15 लाख रुपये के वूलन का सामान जलकर राख हो गया. आग की सूचना पाकर दमकल विभाग की आठ गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग तीन घंटे में आग पर काबू पाया. फायर ब्रिगेड टीम की मानें तो आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है.
आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल: डोगरान मोहल्ला निवासी राजकुमार ने बताया कि, " मेरे बेटे की बेसमेंट में कपड़ों की दुकान है. जैसे ही दुकान खोली गई, अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया. आसपास के दुकानदारों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका. इसके बाद दमकल विभाग को सुबह आग लगने की सूचना दी गई. सूचना के बाद दमकल विभाग, पुलिस, और मेयर प्रवीण पोपली मौके पर पहुंचे. आग लगने के कारण आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया. घटना के कारण मार्केट में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया."
प्रशासन से की खास अपील: घटना की जानकारी के बाद मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रवि मेहता, टीनू आहूजा, सुरेंद्र बजाज, महेश चौधरी, दर्शन खुराना सहित कई व्यापारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए राजगुरु मार्केट में स्थायी रूप से दमकल की गाड़ी तैनात की जाए.
आर्थिक सहायता की मांग: व्यापारियों का कहना है कि, "पूरा साल त्योहारों पर होने वाली बिक्री पर निर्भर करता है, लेकिन इस हादसे ने हमारी मेहनत को राख कर दिया. हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आग से प्रभावित व्यापारी को आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि उनको थोड़ी राहत मिले."
फायर सेफ्टी अधिकारी ने दिया आश्वासन: वहीं, फायर सेफ्टी अधिकारी सुरेश कुमार मान ने जानकारी दी कि राजगुरु मार्केट में आज से ही दमकल वाहन तैनात किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने भीड़भाड़ वाले बाजारों में फायर कार्ड की आवश्यकता पर भी बल दिया और बताया कि इसके लिए जल्द ही जिला प्रशासन के साथ बैठक की जाएगी.
