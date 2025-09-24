ETV Bharat / state

हिसार में कपड़े की दुकान में भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने तीन घंटे में पाया काबू

हिसार राजगुरु मार्केट में आग ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 24, 2025 at 10:01 AM IST 2 Min Read

हिसार: शहर की व्यस्ततम राजगुरु मार्केट में मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बेसमेंट में स्थित कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई. अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसे में करीब 15 लाख रुपये के वूलन का सामान जलकर राख हो गया. आग की सूचना पाकर दमकल विभाग की आठ गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग तीन घंटे में आग पर काबू पाया. फायर ब्रिगेड टीम की मानें तो आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है. आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल: डोगरान मोहल्ला निवासी राजकुमार ने बताया कि, " मेरे बेटे की बेसमेंट में कपड़ों की दुकान है. जैसे ही दुकान खोली गई, अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया. आसपास के दुकानदारों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका. इसके बाद दमकल विभाग को सुबह आग लगने की सूचना दी गई. सूचना के बाद दमकल विभाग, पुलिस, और मेयर प्रवीण पोपली मौके पर पहुंचे. आग लगने के कारण आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया. घटना के कारण मार्केट में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया." हिसार की राजगुरु मार्केट में भीषण आग (Etv Bharat)