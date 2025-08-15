ETV Bharat / state

हरियाणा में कांग्रेस MLA को मिली धमकी, जस्सी पेटवाड़ बोले- 'धमकी देने वाला दिग्विजय चौटाला का है साथी' - MLA JASSI PETWAR THREAT

हिसार में कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को जान से मारने की धमकी दी गई है. विधायक ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है.

हरियाणा में कांग्रेस MLA को मिली धमकी,
हरियाणा में कांग्रेस MLA को मिली धमकी, (Etv Bharat)
Published : August 15, 2025 at 9:57 AM IST

हिसार: हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद है, राज्य में धमकी-फिरौती और लूटपाट जैसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है. ऐसे में हिसार जिले के नारनौंद से विधानसभा के कांग्रेस एमएलए जस्सी पेटवाड़ को जान से मारने की धमकी मिली है. विधायक ने इसे लेकर नारनौंद पुलिस थाने में शिकायत दी है. विधायक ने इस मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट की है. धमकी देने वाले का प्रोफाइल भी विधायक ने शेयर किया है. विधायक ने बताया कि धमकी देने वाले का नाम मोहित है और दिग्विजय चौटाला के साथ अपनी प्रोफाइल फोटो भी लगी है.

जस्सी पेटवाड़ ने बताया पूरा मामला: विधायक ने मोहित का फोटो और कमेंट शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि ' दिग्विजयवादी ये भाई बोल रहा है, जस्सी गोली ये ना देखे कि विधायक है या आम आदमी. मतलब स्पष्ट संदेश, जो कोई दिग्विजय चौटाला के खिलाफ बोलेगा, उसको गोली मार दी जाएगी'. इसके अलावा, विधायक ने लिखा कि 'ये बात हम नहीं ये मोहित दुर्गा मांदकौल बोल रहा है. शायद अब दिग्विजय चौटाला ने सिखाया है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद का जवाब गोली से देंगे. यही जेजेपी की चाल, चरित्र एवं चेहरा है.'

विधायक ने थाने में दी शिकायत: बता दें कि दिग्विजय चौटाला ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था. यह पोस्ट युवा जोड़ो अभियान को लेकर था. इस पर नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कमेंट किया था. विधायक का आरोप है कि इसी कमेंट के बाद से मोहित नाम के एक व्यक्ति ने धमकी दी है. फिलहाल विधायक जस्सी पेटवाड़ ने नारनौंद थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी है. विधायक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को डीजीपी सहित नारनौंद थाने में भी इसकी शिकायत दी गई है. जिस युवक ने धमकी दी है, उसका अपराधी की रिकॉर्ड है. उस पर हत्या सहित अनेक धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं.

