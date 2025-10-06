ETV Bharat / state

माउंट मनास्लु फतह के बाद हिसार पहुंचे पर्वतारोही नरेन्द्र कुमार, बोले- "अगर देश का तिरंगा हाथ में हो तो कोई भी राह कठिन नहीं"

हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने माउंट मनास्लु फतह कर इतिहास रचा है.

Hisar Mountaineer Narendra Kumar
हरियाणा के लाल नरेंद्र ने रचा इतिहास (ETV Bharat)
हिसार: हिसार जिले के गांव मिंगनी खेड़ा निवासी पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने विश्व की आठवीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनास्लु (8163 मीटर) पर चढ़ाई पूरी कर तिरंगा लहराया है. पर्वतारोही नरेंद्र की इस उपलब्धि पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बधाई दी है.

मंत्री रणबीर गंगवा ने दी बधाई: मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि, "नरेंद्र ने कम उम्र में पर्वतारोहण क्षेत्र में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. उनका यह जज्बा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है. नरेंद्र पर्वतारोहण के साथ-साथ बच्चों को भी इस क्षेत्र की ओर प्रेरित कर रहे हैं. वह युवाओं को करियर बनाने और फिटनेस अपनाने के लिए लगातार मार्गदर्शन करते हैं."

Hisar Mountaineer Narendra Kumar
नरेंद्र कुमार ने रचा इतिहास (ETV Bharat)

जानें क्या बोले पर्वतारोही नरेंद्र कुमार: पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने अपनी इस उपलब्धि के बारे में कहा कि, "अगर देश का तिरंगा हाथ में हो तो कोई भी राह कठिन नहीं होती. मैंने अपने इस अभियान की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को की थी और 22 सितंबर को मैंने चोटी पर तिरंगा फहराकर फतह हासिल की है. अपने इस अभियान को मैंने महज 15 दिनों में पूरा किया. हालांकि यह इतना आसान नहीं था. मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. रास्ते में मौसम बहुत खराब था और तापमान भी माइनस 40 तक पहुंच गया था. एवलांच का खतरा हमेशा बना हुआ था. लेकिन मेरे हाथ में देश का तिरंगा था तो मुझे ये जंग जीतनी ही थी."

माउंट मनास्लु फतह के बाद हिसार पहुंचे पर्वतारोही नरेन्द्र कुमार (ETV Bharat)

खराब मौसम और एवलांच के बीच लहराया तिरंगा: पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने नेपाल स्थित दुनिया की सबसे दुर्गम चोटियों में से एक माउंट मनास्लु की चढ़ाई पूरी की. इस दौरान उन्हें खराब मौसम, माइनस 40 डिग्री तापमान और एवलांच के खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन अदम्य साहस और मेहनत के बल पर उन्होंने यह अभियान सफल बनाया.

माउंट अन्नपूर्णा और ल्होत्से पर भी फहरा चुके हैं तिरंगा: नरेंद्र कुमार इससे पहले भी कई दुर्गम चोटियों पर भारत का तिरंगा लहरा चुके हैं. वे माउंट अन्नपूर्णा (8091 मीटर) पर चढ़ाई करने वाले हरियाणा के पहले पर्वतारोही हैं. इसके अलावा वे माउंट ल्होत्से (8516 मीटर) और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस (5642 मीटर) को भी फतह कर चुके हैं. उन्होंने 15 अगस्त 2021 को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर माउंट युनम पर 151 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा तिरंगा लहराया था.

Hisar Mountaineer Narendra Kumar
हरियाणा के लाल नरेंद्र कुमार (ETV Bharat)

किलिमंजारो पर 5 दिनों में दो बार चढ़कर रचा विश्व रिकॉर्ड: नरेंद्र ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 5 दिनों में दो बार चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है.

फिट इंडिया ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र: नरेंद्र कुमार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की "फिट इंडिया" मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं. वे पर्वतारोहण के जरिए देशभर में फिटनेस को प्रमोट करते हैं और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देते हैं.

मनाली और दार्जिलिंग से की ट्रेनिंग: नरेंद्र कुमार ने 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, मनाली से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया है. साल 2021 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग से एडवांस कोर्स पूरा किया. उनके पिता सुभाष चंद्र, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने हमेशा नरेन्द्र का मनोबल बढ़ाया है.

जानें क्या है लक्ष्य: नरेंद्र कहते हैं कि उनका अगला लक्ष्य विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर भारतीय तिरंगा फहराना है. इस दिशा में उनका यह कदम न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि देश का मान बढ़ाने वाला भी है.

