हिसार के लाल प्रविंत ने किया माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर फतह, पिता बोले- "मेरे बेटे का लक्ष्य सातों महाद्वीप की चोटियां फतह करना"

हिसार के प्रविंत कुमार ने माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर फतह किया है. साथ ही युवाओं से खास अपील की है.

Pravint Kumar conquered Mount Elbrus peak
प्रविंत ने किया माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर फतह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2025 at 11:14 AM IST

हिसार: हिसार के आजाद नगर के रहने वाले प्रविंत कुमार ने यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर देश का तिरंगा लहराकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. प्रविंत ने माउंट एल्ब्रुस की चोटी चढ़ने के बाद न सिर्फ तिरंगा झंडा लहराया बल्कि जय श्री राम का उद्घोष भी किया. पर्वतारोही प्रविंत ने प्रजापति समाज गुरु दक्ष प्रजापति महाराज को याद करते हुए भी समाज का झंडा लहराया.इस दौरान प्रविंत ने "भारत स्वच्छ, हरयाणा स्वच्छ" रहने का संदेश दिया है.

हिसार के लाल प्रविंत ने किया माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर फतह (ETV Bharat)

जानें क्या है प्रविंत का लक्ष्य: पर्वतारोही प्रविंत कुमार ने कहा कि, "मैं सातों महाद्वीपों की सभी चोटियों को फतह करने के मिशन को लेकर निकला हूं. अपने मिशन पर मुझे कामयाब होना है. साथ ही पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने का भी मैं संदेश देता हूं, क्योंकि पर्यावरण को स्वच्छ रखना हर किसी की जिम्मेदारी है. मेरी आज के युवाओं से अपील है कि वे कठिनाई से डरे नहीं, बल्कि उसका सामना करके अपने सपनों को साकार करें. माउंट एल्ब्रुस की चढ़ाई दुनिया में सबसे कठिन माना जाता है. चढाई के दौरान कई प्रकार की कठिनाइयां आती है. हालांकि उन कठिनाइयों को पार करते हुए मैं आगे बढ़ा. खराब मौसम में दिक्कत झेलनी पड़ी थी. हालांकि मैंने अपने लक्ष्य को पाया और माउंट एल्ब्रुस की चढ़ाई कर वहां देश का झंडा लहराया."

हिसार के विंत ने किया माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर फतह (ETV Bharat)

पिता बोले- "बुलंद हौसले वाला है मेरा बेटा": माउंट एल्ब्रुस पर फतह करने वाले प्रविंत के पिता सतबीर सिंह ने कहा, "बेटा बचपन से ही जिद्दी स्वभाव और बुलंद हौसले वाला रहा है, जो ठान लेता है, उसे पूरा करके ही रहता है. आज उसकी मेहनत रंग लाई है. हमें गर्व है कि वह छोटे कस्बे से निकलकर भारत का नाम दुनिया में रोशन कर रहा है. उसका सपना सातों महाद्वीप की चोटियां फतह करने का है."

माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर प्रविंत ने देश का तिरंगा लहराया (ETV Bharat)

इन चोटियों को पहले फतेह कर चुके हैं प्रविंत: अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो तंजानिया पर, हिमाचल प्रदेश की माऊंट यूनम पर और फ्रेंडशिप पीक पर जाकर प्रविंत ने तिरंगा लहराया है.

