हिसार: भारत सरकार ने हिसार के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार को "फिट इंडिया मिशन" का एंबेसडर नियुक्त किया है. यह सम्मान नागरिकों के बीच स्वास्थ्य और फिटनेस के महत्व को बढ़ावा देने में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है.

इसे लेकर मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि नरेंद्र कुमार की गतिविधियां और प्रयास भारत के नागरिकों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रेरित करेंगे. उनका कार्य फिट इंडिया मिशन के तहत स्वास्थ्य और खेल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है.

नरेंद्र कुमार बने "फिट इंडिया मिशन" के एंबेसडर (ETV Bharat)

कौन हैं पर्वतारोही नरेन्द्र कुमार: पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने हाल ही में दुनिया की सबसे दुर्गम और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह किया है. उन्होंने माउंट अन्नपूर्णा (ऊंचाई 8,091 मीटर) पर तिरंगा फहराया. उन्होंने साल 2022 में माउंट ल्होत्से (8516) जो विश्व की 4th highest पर्वत है, उसे फतह किया और उन्होंने पर्वतारोही में कई राष्ट्रीय एवं विश्व स्तरीय उपलब्धियां भी हासिल की हैं. नरेंद्र ने माउंट किलिमंजारो पर 5 दिन में दो बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है. 15 अगस्त 2021 को माउंट युनम पर 151 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया.

युवाओं को फिटनेस के लिए करेंगे मोटिवेट: इस बारे में हिसार के मिगनी खेडा गांव के नरेंद्र कुमार पर्वतारोही ने कहा कि मैंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है. मैं युवाओं में नशे के दूर रखने और फिटनेस मोटिवेशन देने का काम करूंगा. युवाओं को फिट रहने के लिए प्रेरित करूंगा. आज का युवा फीट रहेगा, तो देश भी फीट इडिया हिट इडिया रहेगा. मैंने माऊट एलबुर्श चोटी को फतह किया और वहां देश का तिरंगा झंडा फहराया. मैं युवाओं को पर्वतारोही क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करूंगा.

युवाओं को दे रहे पर्वतारोही का प्रशिक्षण: नरेन्द्र ने बताया कि अभी ढेड सौ से अधिक युवाओं माउंटेनिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रहा हूं. मेरा अगला लक्ष्य विश्व की आठ हजार मीटर की चौदह चोटियों को फतेह करना है. साथ ही देश का नाम रोशन करना है.मैं फिट इंडिया मिशन के लिए काम करते हुए अत्यंत गर्व महसूस कर रहा हूं. मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि फिट इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए देशभर में विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, जिससे नागरिकों को शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके. मैं फिट इंडिया मिशन के तहत अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा."

बता दें कि फिट इंडिया मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को की थी. इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को खेल और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है.

