पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

कुलदीप का पंचर से फैक्ट्री तक का सफर ( Etv Bharat )

Published : September 18, 2025 at 2:08 PM IST | Updated : September 18, 2025 at 4:25 PM IST

हिसार: हिम्मत, मेहनत और जुनून से कोई भी सपना सच हो सकता है. कुछ ऐसा ही हिसार के महावीर कॉलोनी के कुलदीप कौशिक के साथ हुआ है. कुलदीप कभी साइकिल का पंचर बनाने का काम किया करते थे. आज कुलदीप दो फैक्ट्रियों के मालिक है. कुलदीप का सालाना इनकम 3 करोड़ रुपया है.कभी लोगों के तानों का सामना करने वाले कुलदीप ने लोगों की बातों को दिल से न लगाकर उसे अपनी ताकत बना लिया. आज उनके बनाए कूलर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सप्लाई हो रहा है. ऐसे हुई शुरुआत: कुलदीप कौशिक से ईटीवी भारत ने बातचीत की. कुलदीप कौशिक ने बताया कि, "मैं 9वीं कक्षा तक पढ़ा हूं. शुरुआती दिनों में मैं अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयर की दुकान पर काम करता था. उससे पहले टीन की फैक्ट्री में दिहाड़ी पर काम करता था, जहां मुझे मात्र 15-16 रुपए हर दिन मिला करते थे. शुरू से मेरा एक सपना था कि एक दिन अपनी खुद की फैक्ट्री खड़ी करूं. इसी जुनून के साथ मैंने एक लाख रुपये उधार लेकर हीटर बनाने का काम शुरू किया. इसके बाद मैं कूलर मैन्युफैक्चरिंग का काम करने लगा." हिसार के कुलदीप का पंचर से फैक्ट्री तक का सफर (Etv Bharat) लोगों के तानों को बनाया ताकत: कुलदीप बताते हैं कि वो पंचर बनाने का काम पहले करते थे. इसलिए लोग उनको ताने भी देते थे. लोग कहते थे "क्या करेगा पंक्चर बनाकर?" हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपने काम पर ही पूरा फोकस किया. हीटर बनाने के काम से शुरुआत के बाद कूलर मैन्युफैक्चरिंग करते-करते कुलदीप ने अपनी फैक्ट्री खड़ी कर दी. 3 करोड़ का कारोबार और 50 मॉडल्स के कूलर: कुलदीप ने आगे बताया कि, "आज मेरी "कौशिक स्टील इंडस्ट्रीज" नाम की कंपनी में 50 से अधिक तरह के कूलर तैयार किए जाते हैं, जिनकी कीमत ₹5,000 से ₹20,000 तक है. कूलर की बॉडी लोहे, स्टील और प्लास्टिक में तैयार की जाती है. वर्तमान में मेरी कंपनी का सालाना टर्नओवर लगभग ₹3 करोड़ है. हमारी कंपनी में 35 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं. पहले हम एक महीने में 50 कूलर बनाते थे. हालांकि अब प्रति माह 2,500 कूलर तैयार कर रहे हैं."

ओपी जिंदल से मिली प्रेरणा: कुलदीप कौशिक ने बताया कि, "मुझे स्व. ओपी जिंदल की बातों से जीवन में प्रेरणा मिली. जिंदल उन्हें कहते थे- "अच्छा उत्पाद बनाओ, ग्राहक खुद चलकर आएंगे." हमारा परिवार जिंदल परिवार से पुराने समय से परिचित है. हमें सावित्री जिंदल और रणबीर गंगवा जैसे नेताओं का लगातार सहयोग मिला है. हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वदेशी मेले में हमारे स्टॉल पर जाकर सराहना की थी." एसी जैसा कूलर तैयार करते हैं कुलदीप: कुलदीप कौशिक अब एक विशेष तकनीक वाला कूलर बना रहे हैं, जो एसी जैसी हवा देगा. इस कूलर की खासियत यह होगी कि इसमें पूरे सीजन केवल एक बार पानी डालना होगा. इस बारे में कुलदीप कहते हैं कि, "एसी जहां महंगे होते हैं और सेहत पर असर डालते हैं. वहीं कूलर आम आदमी के लिए किफायती है और स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता. यही वजह है कि आज भी मध्यम और निम्नवर्गीय परिवार कूलर को प्राथमिकता देते हैं." कुलदीप का युवाओं को संदेश: कुलदीप कौशिक ने युवाओं को खास मैसेज दिया. कुलदीप कहते हैं कि, "मेहनत से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता. युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ हुनर और व्यवसाय की ओर भी ध्यान देना चाहिए. सरकार से उन्हें निरंतर प्रोत्साहन मिला है. अब हम चाहते हैं कि हमारे बनाए गए कूलर हैदराबाद जैसे दक्षिणी राज्यों तक भी पहुंचे, जहां लकड़ी के कूलरों का ज्यादा इस्तेमाल होता है. " नया ब्रांड कर रहे विकसित: कुलदीप के बेटे विकास कौशिक का कहना है कि, " हम सब "हनी कोन" नाम से एक नया ब्रांड भी विकसित कर रहे हैं, जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हो रहा है." मौजूदा समय में कुलदीप कौशिक का पूरा परिवार इस व्यवसाय से जुड़ा है. उनके भाई ने भी अलग फैक्ट्री शुरू की है, जिसमें बंदरवाल, फैन बॉक्स, मॉड्यूलर स्पेयर पार्ट्स आदि बनाए जाते हैं.

