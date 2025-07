ETV Bharat / state

हिसार के कबाड़ वाले की बेटी बनी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर, सिमरन को मिला 55 लाख का पैकेज - HISAR SIMRAN MICROSOFT ENGINEER

कबाड़ वाले की बेटी बनी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 3, 2025 at 11:43 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 11:50 AM IST 3 Min Read

हिसार: हिसार की बेटी सिमरन को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हैदराबाद में इंजीनियरिंग की नौकरी मिल गई है. सिमरन को 55 लाख का सालाना पैकेज मिला है. सिमरन महज 21 साल की है. उसके पिता कबाड़ बेचने का काम करते हैं. पिता की हर दिन की कमाई महज 500 रुपए हैं. ऐसे में सिमरन को बड़ी कंपनी में नौकरी मिलने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. पहले प्रयास में JEE की परीक्षा पास की: दरअसल, सिमरन हिसार के बालसमंद गांव की रहने वाली है. सिमरन के परिजनों के मुताबिक 17 साल की उम्र में सिमरन ने पहले ही प्रयास में JEE की परीक्षा पास की थी. इसके बाद IIT मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में एडमिशन लिया था. हालांकि सिमरन का इंटरेस्ट IT में था. उसका सपना माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का था, इसलिए उसने एडिशनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस की भी पढ़ाई की. हिसार में कबाड़ वाले की बेटी सिमरन बनी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर, (ETV Bharat) 30 जून को उसे जॉब मिला: सबसे पहले कैंपस सेलेक्शन के दौरान सिमरन माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हुई. 2 महीने की इंटर्नशिप के बाद 300 बच्चों में बेस्ट इंटर्न स्टूडेंट का अवॉर्ड सिमरन ने जीता. सिमरन को यह अवॉर्ड अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट की ओवरसीज हेड से मिला.ओवरसीज हेड सिमरन से मिलने अमेरिका से भारत पहली बार आए. फाइनल सिलेक्शन में सिमरन ने टॉप लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया.

पिता बेचते हैं कबाड़: सिमरन के पिता राजेश कुमार ने कहा, हम दो कमरे के घर में रहते हैं. तीन सौ से पांच रुपये हर दिन कमाई हो जाती है. इसी कमाई से हमारा घर चलता है. गली गली में जाकर कबाड़ जमा करते हैं. बदले में हम नए बर्तन देते है. जो तीन सौ से पांच रुपये कमाई होती है, उसी से हमारे घर का गुजारा होता है. सिमरन घर में सबसे बडी बेटी है. उसकी ममता और मुस्कान दो बहने है और छोटा भाई हर्षित है.मैं स्ट्रीट वेंडर हूं. बेटी की उपलब्धि के लिए भगवान से उसके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं." कबाड़ बेचते सिमरन के पिता (ETV Bharat) बेटी की सफलता से मां खुश: वहीं, सिमरन की मां कविता ने कहा, "मैंने बाहरवीं तक ही पढाई की है. मैने 7वीं क्लास तक बेटी को खुद पढ़ाया. उसके बाद हिसार पढ़ाई के लिए भेजा.उसने जेईई की परीक्षा वर्ष (2021) में पास की थी. सिमरन की इस सफलता से हम काफी खुश हैं. आगे जो मेरी बेटियां है और अन्य बेटियां है, वो सिमरन से प्रेरणा लेकर आगे बढेगी. सिमरन के पिता परिवार के साथ (ETV Bharat) विधायक बोले- "बेटियां हमारा गर्व, करेंगे सम्मानित": बेटी की सफलता पर कांग्रेस विधायक चंद्रप्रकाश ने बताया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है. बेटियों को परिजन अवसर दे तो बेटियां हर क्षेत्र में अपना दम दिखा रही है. बालसमंद की बेटी सिमरन पर पूरे प्रदेश को गर्व है. 4 जुलाई को बालसमंद में बेटी सिमरन को सम्मानित किया जाएगा. अन्य बेटियां भी सिमरन से प्रेरणा ले और आगे बढ़े, हम बेटियों के साथ खड़े है.

