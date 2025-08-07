हिसार: इस बार के मानसून ने पहाड़ों पर कहर बरपाया है तो मैदानी इलाकों में भी राहत नहीं है. भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर कई लोगों की जान चली गई और भारी नुकसान हो गया है. तो वहीं, मैदानी इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है. लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है. हरियाणा में जगह-जगह जलभराव है, सड़कें तालाब बनी नजर आ रही हैं. लंबा जाम लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है तो कहीं पर नहरें टूट गई हैं. फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई है. हिसार में भी हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है.

किसानों की फसलें जलमग्न: हिसार में धान, नरमा की फसलें जलमग्न हो गई हैं. बरवाला के कई गांव के खेतों में पानी भरने के कारण जीरी की फसल का नुकसान हुआ है. इसके कारण किसानों को आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ेगी. किसानों की चिंताएं बढ़ गई है. बरवाला के एक दर्जन गांव राजली, मिर्जापुर, खोखा, खरकड़ी सुलखनी न्याणा, लाडवा समेत अन्य गांव में पानी लबालब भरा हुआ है.

किसानों को भारी नुकसान: तेज बारिश में फसलें जलमग्न होने के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं. कांग्रेस ओबीसी सैन के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि सरकार से मांग है कि गिरदावरी करवा कर किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए. खेतों में पानी निकासी के उचित इंतजाम किए जाए. सुभाष वर्मा ने कहा कि बरवाला से कई गांव में जाकर जायजा लिया है.

किसानों की फसलें जलमग्न (Etv Bharat)

सरकार से फसल मुआवजे की मांग: उन्होंने कहा कि खेतों में एक-डेढ़ फुट पानी भर गया है. उन्होंने कहा कि पहले किसान कर्ज लेकर खेती करता है. बाद में फसल खराब हो जाती है. उसे दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. सुभाष ने कहा कि किसानों को हरियाणा की बीजेपी सरकार को सुध लेनी चाहिए. किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए. सुभाष वर्मा ने कहा कि बरवाला शहर की स्थिति दयनीय है.

'पानी निकासी के हो सही इंतजाम': बारिश के दिनों में पहले से सीवरेज लाइन उखड़ी होने के कारण पानी निकासी न होने के कारण दिक्कत हो रही है. बरवाला की निचली कॉलोनियों में पानी भरने से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है. यहां सीवरेज व्यवस्था को भी दुरुस्त कराना चाहिए. हांसी क्षेत्र में (11705) एकड नरमा और हांसी में (10800) धान की फसल बर्बाद हो चुकी है. बरवाला में लगभग 250 एकड़ फसल भूमि जलमग्न हो गई. जिसके कारण फसलों का नुकसान हुआ है.

