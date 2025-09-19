इंस्टा रील ने बदली रियल जिंदगी! हिसार की बेटी को माता-पिता से मिलवाया, करीब एक साल से थी लापता
Hisar Harshita Soni Missing Case: हिसार की लापता बेटी हर्षिता आखिरकार मिल गई है. पुलिस उसे दिल्ली से हिसार लेकर आई है.
Published : September 19, 2025 at 3:56 PM IST
हिसार: हरियाणा के हिसार की हर्षिता सोनी, जो करीब एक साल पहले रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी, अब दिल्ली से बरामद कर ली गई है. हर्षिता के परिजन और पुलिस उसे लेकर हिसार पहुंच चुके हैं. हालांकि अभी हर्षिता को परिजनों को सौंपा नहीं गया है. फिलहाल पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी करने में जुटी है.
इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर आया कॉल: इस बारे में हर्षिता के पिता सुनील सोनी ने बताया कि, "हम अपनी बेटी की तलाश में सोशल मीडिया का सहारा ले रहे थे. इस बीच मेरा बेटा हर्षिता के लापता होने से संबंधित वीडियो इंस्टाग्राम पर लगातार पोस्ट करता था. इन्हीं वीडियो में से एक को देखकर दिल्ली के एक युवक ने मुझसे संपर्क किया और सूचना दी कि लड़की उनके मोहल्ले में रह रही है."
दिल्ली से लेकर आई पुलिस: पिता ने आगे कहा कि, "युवक से यह जानकारी मिलते ही हमने स्टेट क्राइम इंचार्ज राजेश से संपर्क किया. इसके बाद हम पुलिस के साथ दिल्ली पहुंचे. उस युवक से हमने संपर्क किया, जिसने हमें कॉल किया था. उसके बाद वहां हमने अपनी बेटी को खोजा. बेटी मिल गई. अपनी बेटी को देखकर हम भावुक हो गए. बेटी से बातचीत हुई है. वो सुरक्षित है. फिलहाल पुलिस उसे हिसार लाई है. पुलिस की ओर से कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही हर्षिता को हमें सौंप दिया जाएगा."
मां हुई भावुक: वहीं, हर्षिता के मां ने कहा कि, "हम काफी खुश हैं. पुलिस टीम खासकर राजेशजी का काफी योगदान है. मेरी बेटी मिल गई है. उसने मुझे कहा मां रोना मत मैं ठीक हूं. मेरा 10 साल का बेटा इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करता था. एक युवक ने वीडियो देखकर हमें कॉल किया. हम जब गए तो हमें बेटी मिल गई. कुछ देर में बेटी को पुलिस हमें सौंप देगी."
जानें हर्षिता के लापता होने के बाद अब तक क्या-क्या हुआ:
29 सितंबर 2024 को हर्षिता हुई थी लापता: हिसार के आजाद नगर निवासी सुनील सोनी की 16 साल की बेटी हर्षिता 29 सितंबर की सुबह 6:10 बजे घर से निकली और मुख्य सड़क पर एक ऑटो में बैठी. इसके बाद वह कहां गई, इसका कोई पता नहीं चला. परिजनों ने उसी दिन आजाद नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और CCTV फुटेज भी सौंपे.
धरने पर बैठा परिवार: शुरुआत में पुलिस की जांच से नाखुश परिवार ने कई बार धरना प्रदर्शन किया. लघु सचिवालय के बाहर परिवार धरने पर बैठा. हालांकि हर बार परिवार को आश्वासन मिला. इस बीच बेटी के न मिलने से परिवार की पुलिस के प्रति नाराजगी और निराशा बढ़ती गई.
पिता ने किया आत्मदाह की कोशिश : जांच से असंतुष्ट परिवार ने सीएम से अपनी बात रखने की कोशिश की. CM से मुलाकात न होने पर सीएम के कार्यक्रम में हर्षिता के पिता सुनील सोनी ने आत्मदाह का प्रयास किया था. इसके बाद उन्हें CM से मिलवाया गया. परिवार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से 3 मिनट की मुलाकात की. परिवार ने सीएम को बताया कि बेटी के केस की जांच कर रही ASI ने 15 हजार रुपए की मांग की थी. इसके बाद CM ने ASI के खिलाफ जांच के आदेश दिए और 9 जनवरी को SIT गठित कर मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा. इसके बाद हिसार एसपी ने हर्षिता का पता बताने वाले के लिए ₹2 लाख का इनाम घोषित किया.
इंस्टाग्राम की मदद से मिली हर्षिता: इस बीच सोशल मीडिया परिवार का बड़ा सहारा बना. एक साल तक प्रयास के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला, तो परिवार ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने शुरू किए. हर्षिता के छोटे भाई ने कई वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए. इन्हीं में से एक वीडियो को देखने के बाद दिल्ली के युवक ने सूचना दी, जिससे हर्षिता को दिल्ली से बरामद किया गया.
ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र में मुठभेड़, IELTS सेंटर पर फायरिंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, दोनों की टांग में लगी गोली, LNJP में इलाज जारी