इंस्टा रील ने बदली रियल जिंदगी! हिसार की बेटी को माता-पिता से मिलवाया, करीब एक साल से थी लापता

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 19, 2025 at 3:56 PM IST 4 Min Read

हिसार: हरियाणा के हिसार की हर्षिता सोनी, जो करीब एक साल पहले रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी, अब दिल्ली से बरामद कर ली गई है. हर्षिता के परिजन और पुलिस उसे लेकर हिसार पहुंच चुके हैं. हालांकि अभी हर्षिता को परिजनों को सौंपा नहीं गया है. फिलहाल पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी करने में जुटी है. इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर आया कॉल: इस बारे में हर्षिता के पिता सुनील सोनी ने बताया कि, "हम अपनी बेटी की तलाश में सोशल मीडिया का सहारा ले रहे थे. इस बीच मेरा बेटा हर्षिता के लापता होने से संबंधित वीडियो इंस्टाग्राम पर लगातार पोस्ट करता था. इन्हीं वीडियो में से एक को देखकर दिल्ली के एक युवक ने मुझसे संपर्क किया और सूचना दी कि लड़की उनके मोहल्ले में रह रही है." दिल्ली से लेकर आई पुलिस: पिता ने आगे कहा कि, "युवक से यह जानकारी मिलते ही हमने स्टेट क्राइम इंचार्ज राजेश से संपर्क किया. इसके बाद हम पुलिस के साथ दिल्ली पहुंचे. उस युवक से हमने संपर्क किया, जिसने हमें कॉल किया था. उसके बाद वहां हमने अपनी बेटी को खोजा. बेटी मिल गई. अपनी बेटी को देखकर हम भावुक हो गए. बेटी से बातचीत हुई है. वो सुरक्षित है. फिलहाल पुलिस उसे हिसार लाई है. पुलिस की ओर से कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही हर्षिता को हमें सौंप दिया जाएगा." हिसार की लापता बेटी हर्षिता दिल्ली में मिली (ETV Bharat) मां हुई भावुक: वहीं, हर्षिता के मां ने कहा कि, "हम काफी खुश हैं. पुलिस टीम खासकर राजेशजी का काफी योगदान है. मेरी बेटी मिल गई है. उसने मुझे कहा मां रोना मत मैं ठीक हूं. मेरा 10 साल का बेटा इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करता था. एक युवक ने वीडियो देखकर हमें कॉल किया. हम जब गए तो हमें बेटी मिल गई. कुछ देर में बेटी को पुलिस हमें सौंप देगी."