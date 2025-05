ETV Bharat / state

मेट गाला 2025 में हुई हिसार के अक्षत के डिजाइन किए कपड़े की एंट्री, पिता हुए गदगद, बोले- "वो हमेशा कुछ हटकर करना चाहता था" - BLONIS AKSHAT BANSAL

मेट गाला में अक्षत के डिजाइन किए कपड़े की एंट्री ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 17, 2025 at 2:19 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 2:45 PM IST 6 Min Read

हिसार: न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फैशन इवेंट मेट गाला 2025 हाल ही में आयोजित किया गया.इस इवेंट में भारत की तरफ से मनीष मल्होत्रा, अनामिका खन्ना, सब्यासाची मुखर्जी, गौरव गुप्ता और अक्षत बंसल "बलोनी" के डिजाइन देखने को मिले. इस फैशन इवेंट में इस बार हिसार के अक्षत के डिजाइन किए कपड़े की एंट्री हुई है. बेटे की इस उपलब्धि से अक्षत के पिता उमेश बंसल गदगद हो गए हैं. चर्चा में रहा दीया मेहता जातिया का लुक: दअसल, अक्षत बंसल की फैशन कलेक्शन 'बिलोनी' की एक ड्रेस ने फैशन इवेंट में काफी सुर्खियां बटोरी हैं. इस ड्रेस के माध्यम से अक्षत ने भारत की पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक फैशन का अद्वितीय संगम प्रस्तुत किया. इस बार के मेट गाला में बिलोनी द्वारा डिज़ाइन की गई एक खास पोशाक में दीया मेहता जातिया ने रेड कारपेट पर कदम रखा. उनका लुक चर्चा में रहा. कौन हैं दीया मेहता जातिया: दरअसल, दीया मेहता जातिया एक समाजसेवी और फैशन आइकन हैं. मेट गाला की थीम टेलर्ड फॉर यू के अनुसार बिलोनी द्वारा डिजाइन की गई पोशाक उन्होंने पहनी थी, जिसमें भारत की पारंपरिक शिल्पकला और आधुनिक फैशन की बेहतरीन झलक देखने को मिली. दीया मेहता अंबानी खानदान की बहू शलोका महता अंबानी की बहन है. दीया मेहता जातिया भारत के डायमंड किंग रस्सल मेहता की बेटी और लंदन के बिलेनियर आयुष मेहता की पत्नी हैं. उन्होंने जो आउटफिट पहन रखा था, उसमें हिमालयन कैश्मेर वूल के साथ 15 हजार व्हाइट क्रिस्टल क्वाट्र्ज रत्नों से सजी कढ़ाई का प्रयोग किया गया था. जिसमें इंडियन लुक दिया गया था. इस लुक ने मेट गाला के मंच पर न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया, बल्कि अक्षत बंसल के डिजाइनों को भी वैश्विक फैशन जगत में एक नई पहचान दिलाई. अक्षत के पिता हुए गर्वित: अक्षत के पिता ने ईटीवी भारत से अक्षत की इस उपलब्धि सहित कई बातें सांझा की. अक्षत के पिता उमेश बंसल ने ईटीवी भारत को बताया कि, "अक्षत बंसल के डिजाइन कपड़े फिल्मी इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां पहन चुके हैं. इनमें शाहरुख खान, करण जौहर, रणवीर सिंह, शाहीद कपूर, सैफ अली खान, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सारा अली , जाह्नवी कपूर, अनुष्का शर्मा, राज बब्बर प्रतीक बब्बर, आकाश अंबानी सहित कई सेलेब्रिटिज अक्षत के डिजाइन कपड़े पहन चुके हैं. फिल्मी दुनिया के लोगों के वो संपर्क में रहता है. मेनका गांधी से वो सम्मानित हो चुका है. अक्षत के पिता अमेश बंसल (ETV Bharat)

2017 में की बिलोनी की शुरुआत: अक्षत के पिता ने कहा, "अक्षत का फैशन इंडस्ट्रीज के प्रति लगाव अपने परिवार के पारंपरिक साड़ियों और लहंगा के व्यापार को देखकर हुआ था. इस क्षेत्र में आगे बढऩे के लिए अक्षत ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने टॉप किया. इसके बाद तीन साल तक तरुण तहलानी जैसे बड़े फैशन डिजाइनर के साथ काम किया. इस दौरान अक्षत ने काफी कुछ सीखा. हालांकि उसके मन में कुछ बड़ा करना था. इसलिए उसने दुनिया के सबसे बड़े फैशन कॉलेज सेंटरल सेंट मार्टिन्स दन में मास्टर्स करने के लिए एडमिशन लिया. एडमिशन के बाद लंदन में कई इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर के साथ उसने काम किया. इसके बाद अक्षत ने साल 2017 में भारत आकर अपने फैशन लेबल बिलोनी की शुरुआत की, जो आज जेंडर-न्यूट्रल, सस्टेनेबल और भविष्य के फैशन को समर्पित एक प्रमुख ब्रांड बन चुका है." पारंपरिक डिजाइनों का करते हैं चयन: अक्षत के पिता ने बताया कि, "बिलोनी के डिजाइनों में पारंपरिक कारीगरी के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो उसे न केवल भारत में बल्कि वैश्विक फैशन जगत में भी एक विशेष स्थान दिलाता है. अक्षत बंसल का फैशन दृष्टिकोण, जिसमें उसने पारंपरिक भारतीय शिल्प को आधुनिक डिजाइन के साथ मिलाकर एक अनोखा रूप दिया है, आज के समय में फैशन के क्षेत्र में एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है. बिलोनी के साथ अक्षत ने पुरुषों के लिए भारतीय पारंपरिक परिधानों के लिए फैशन लेबल शहर की भी शुरुआत की, जो आज पूरे देश में एक अलग पहचान रखता है. अक्षत को शुरुआत में ही देश के टॉप 100 आर्टिस्ट में चुना जा चुका है, जिसके बाद अंबानी परिवार ने अक्षत को मुंबई में जिओ वल्र्ड सेंटर के उद्घाटन अवसर पर रेड कॉर्पेट वेलकम दिया. अक्षत अब तक कई बार लेक्मे फैशन वीक और एफडीसीआई फैशन वीक में अपने लेबन बिलोनी को प्रस्तुत कर चुका है. पेरिस फैशन वीक में भी पिछले दो साल से अक्षत को अपने डिजाइन्स को पेश करने का अवसर मिल रहा है." अक्षत बंसल (ETV Bharat) पिता बोले- वो हमेशा अलग करना चाहता था: अक्षत के पिता का कहना है कि उन्होंने हमेशा से इंडस्ट्रीज में चल रहे ट्रेंड से अलग करने की सोची. यही कारण है कि आज फैशन इंडस्ट्रीज में वो एक अलग पहचान रखता है. अपने परिवार के बिजनेस से सीखने की शुरुआत करके एनआईएफटी और लंदन के सेंटरल सेंट मार्टिन्स तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा. वो अपने फैशन के माध्यम से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान छोड़ना चाहते हैं. उसके इस सफर में उनके परिवार का हर कदम साथ रहा है और छोटे शहर से होने के बावजूद अपनी सोच को बड़ा रखते हुए, आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं. बता दें मेट गाला यानी कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट गाला दुनिया के सबसे प्रमुख फैशन इवेंट्स में से एक है, जिसे हर साल न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाता है. यह इवेंट हर साल एक विशेष थीम पर आधारित होता है, जिसमें फैशन डिजाइनर्स, मॉडल्स और मशहूर हस्तियां अपनी पोशाकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं. इसके रेड कारपेट पर कदम रखना किसी भी फैशन डिजाइनर या सेलिब्रिटी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है.यह इवेंट दुनिया भर में फैशन के नए ट्रेंड्स को आकार देता है. ये भी पढ़ें:नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, पहली बार किया 90 मीटर का आंकड़ा पार, दोहा डायमंड लीग में मचाया धमाल

हिसार: न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फैशन इवेंट मेट गाला 2025 हाल ही में आयोजित किया गया.इस इवेंट में भारत की तरफ से मनीष मल्होत्रा, अनामिका खन्ना, सब्यासाची मुखर्जी, गौरव गुप्ता और अक्षत बंसल "बलोनी" के डिजाइन देखने को मिले. इस फैशन इवेंट में इस बार हिसार के अक्षत के डिजाइन किए कपड़े की एंट्री हुई है. बेटे की इस उपलब्धि से अक्षत के पिता उमेश बंसल गदगद हो गए हैं. चर्चा में रहा दीया मेहता जातिया का लुक: दअसल, अक्षत बंसल की फैशन कलेक्शन 'बिलोनी' की एक ड्रेस ने फैशन इवेंट में काफी सुर्खियां बटोरी हैं. इस ड्रेस के माध्यम से अक्षत ने भारत की पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक फैशन का अद्वितीय संगम प्रस्तुत किया. इस बार के मेट गाला में बिलोनी द्वारा डिज़ाइन की गई एक खास पोशाक में दीया मेहता जातिया ने रेड कारपेट पर कदम रखा. उनका लुक चर्चा में रहा. कौन हैं दीया मेहता जातिया: दरअसल, दीया मेहता जातिया एक समाजसेवी और फैशन आइकन हैं. मेट गाला की थीम टेलर्ड फॉर यू के अनुसार बिलोनी द्वारा डिजाइन की गई पोशाक उन्होंने पहनी थी, जिसमें भारत की पारंपरिक शिल्पकला और आधुनिक फैशन की बेहतरीन झलक देखने को मिली. दीया मेहता अंबानी खानदान की बहू शलोका महता अंबानी की बहन है. दीया मेहता जातिया भारत के डायमंड किंग रस्सल मेहता की बेटी और लंदन के बिलेनियर आयुष मेहता की पत्नी हैं. उन्होंने जो आउटफिट पहन रखा था, उसमें हिमालयन कैश्मेर वूल के साथ 15 हजार व्हाइट क्रिस्टल क्वाट्र्ज रत्नों से सजी कढ़ाई का प्रयोग किया गया था. जिसमें इंडियन लुक दिया गया था. इस लुक ने मेट गाला के मंच पर न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया, बल्कि अक्षत बंसल के डिजाइनों को भी वैश्विक फैशन जगत में एक नई पहचान दिलाई. अक्षत के पिता हुए गर्वित: अक्षत के पिता ने ईटीवी भारत से अक्षत की इस उपलब्धि सहित कई बातें सांझा की. अक्षत के पिता उमेश बंसल ने ईटीवी भारत को बताया कि, "अक्षत बंसल के डिजाइन कपड़े फिल्मी इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां पहन चुके हैं. इनमें शाहरुख खान, करण जौहर, रणवीर सिंह, शाहीद कपूर, सैफ अली खान, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सारा अली , जाह्नवी कपूर, अनुष्का शर्मा, राज बब्बर प्रतीक बब्बर, आकाश अंबानी सहित कई सेलेब्रिटिज अक्षत के डिजाइन कपड़े पहन चुके हैं. फिल्मी दुनिया के लोगों के वो संपर्क में रहता है. मेनका गांधी से वो सम्मानित हो चुका है. अक्षत के पिता अमेश बंसल (ETV Bharat) 2017 में की बिलोनी की शुरुआत: अक्षत के पिता ने कहा, "अक्षत का फैशन इंडस्ट्रीज के प्रति लगाव अपने परिवार के पारंपरिक साड़ियों और लहंगा के व्यापार को देखकर हुआ था. इस क्षेत्र में आगे बढऩे के लिए अक्षत ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने टॉप किया. इसके बाद तीन साल तक तरुण तहलानी जैसे बड़े फैशन डिजाइनर के साथ काम किया. इस दौरान अक्षत ने काफी कुछ सीखा. हालांकि उसके मन में कुछ बड़ा करना था. इसलिए उसने दुनिया के सबसे बड़े फैशन कॉलेज सेंटरल सेंट मार्टिन्स दन में मास्टर्स करने के लिए एडमिशन लिया. एडमिशन के बाद लंदन में कई इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर के साथ उसने काम किया. इसके बाद अक्षत ने साल 2017 में भारत आकर अपने फैशन लेबल बिलोनी की शुरुआत की, जो आज जेंडर-न्यूट्रल, सस्टेनेबल और भविष्य के फैशन को समर्पित एक प्रमुख ब्रांड बन चुका है." पारंपरिक डिजाइनों का करते हैं चयन: अक्षत के पिता ने बताया कि, "बिलोनी के डिजाइनों में पारंपरिक कारीगरी के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो उसे न केवल भारत में बल्कि वैश्विक फैशन जगत में भी एक विशेष स्थान दिलाता है. अक्षत बंसल का फैशन दृष्टिकोण, जिसमें उसने पारंपरिक भारतीय शिल्प को आधुनिक डिजाइन के साथ मिलाकर एक अनोखा रूप दिया है, आज के समय में फैशन के क्षेत्र में एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है. बिलोनी के साथ अक्षत ने पुरुषों के लिए भारतीय पारंपरिक परिधानों के लिए फैशन लेबल शहर की भी शुरुआत की, जो आज पूरे देश में एक अलग पहचान रखता है. अक्षत को शुरुआत में ही देश के टॉप 100 आर्टिस्ट में चुना जा चुका है, जिसके बाद अंबानी परिवार ने अक्षत को मुंबई में जिओ वल्र्ड सेंटर के उद्घाटन अवसर पर रेड कॉर्पेट वेलकम दिया. अक्षत अब तक कई बार लेक्मे फैशन वीक और एफडीसीआई फैशन वीक में अपने लेबन बिलोनी को प्रस्तुत कर चुका है. पेरिस फैशन वीक में भी पिछले दो साल से अक्षत को अपने डिजाइन्स को पेश करने का अवसर मिल रहा है." अक्षत बंसल (ETV Bharat) पिता बोले- वो हमेशा अलग करना चाहता था: अक्षत के पिता का कहना है कि उन्होंने हमेशा से इंडस्ट्रीज में चल रहे ट्रेंड से अलग करने की सोची. यही कारण है कि आज फैशन इंडस्ट्रीज में वो एक अलग पहचान रखता है. अपने परिवार के बिजनेस से सीखने की शुरुआत करके एनआईएफटी और लंदन के सेंटरल सेंट मार्टिन्स तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा. वो अपने फैशन के माध्यम से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान छोड़ना चाहते हैं. उसके इस सफर में उनके परिवार का हर कदम साथ रहा है और छोटे शहर से होने के बावजूद अपनी सोच को बड़ा रखते हुए, आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं. बता दें मेट गाला यानी कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट गाला दुनिया के सबसे प्रमुख फैशन इवेंट्स में से एक है, जिसे हर साल न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाता है. यह इवेंट हर साल एक विशेष थीम पर आधारित होता है, जिसमें फैशन डिजाइनर्स, मॉडल्स और मशहूर हस्तियां अपनी पोशाकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं. इसके रेड कारपेट पर कदम रखना किसी भी फैशन डिजाइनर या सेलिब्रिटी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है.यह इवेंट दुनिया भर में फैशन के नए ट्रेंड्स को आकार देता है. ये भी पढ़ें:नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, पहली बार किया 90 मीटर का आंकड़ा पार, दोहा डायमंड लीग में मचाया धमाल

Last Updated : May 17, 2025 at 2:45 PM IST