ETV Bharat / state

हिसार एयरपोर्ट पर जल्द पहली फ्लाइट भरेगी उड़ान, 27 फरवरी तक मिल सकता है लाइसेंस - HISAR AIRPORT MAY GET LICENCE SOON

हिसार एयरपोर्ट को जल्द मिलेगा लाइसेंस ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : Feb 21, 2025, 12:54 PM IST

हिसार: हिसार महाराजा ऐयर पोर्ट का काम लगातार जारी है. डीजीसीए टीमें दौरा कर चुकी है. अभी हाल में लड़ाकू विमानों को उड़ा कर प्रशिक्षण लिया गया है. लडाकू विभागों को उड़ा कर दो दिन ट्रायल लिया गया था. उड़ान ट्रायल सफल हुआ. हिसार एयर पोर्ट की उड़ानों का लाइसेंस 27 फरवरी तक मिलने की संभावना है. एयरपोर्ट पर पहले होगा ट्रायल: यहां पांच शहरों के लिए फ्लाइट उड़ेगी. अभी उसका किराया तय होना बाकी है. एयरपोर्ट पर पहले ट्रायल होगा, इसके बाद काम शुरू होगा. उसी के अनुसार उड़ाने शुरू होगी. इसी दौरान यह भी तय होगा कि पहली उड़ान कहां से भरेगी. पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए भरेगी उड़ान: पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए चलेगी. हिसार से जयपुर अयोध्या, वाराणसी, जम्मू, अहमदाबाद तक विमान चलाने की योजना है. इन शहरों तक 70 सीटर विमान ही जाएंगे. जैसे एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद ट्रायल और फिर फ्लाइट शुरू हो जाएगी. हिसार के अलावा अंबाला में भी एयरपोर्ट से फ्लाइट जल्द शुरू किए जाने की योजना चल रही है.