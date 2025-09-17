ETV Bharat / state

रांची के हिनू बंगाली मंडप में होती है ब्रिटिश कालीन दुर्गा पूजा, 1913 से चली आ रही परंपरा

रांची: राजधानी रांची का हिनू बांग्ला मंडप दुर्गा पूजा की ऐतिहासिक परंपरा को संजोए हुए है. यहां 1913 से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है. यह वही जगह है जिसे अंग्रेज शासन काल के दौरान छोटानागपुर व संथाल परगना के तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज एडवर्ड गेट ने पूजा के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी और तब से यह परंपरा निरंतर जारी है.

कमेटी की स्थापना और योगदान

हिनू पूजा कमेटी बांग्ला मंडप का गठन प्रिय बंधु सेन, अतिंद्रनाथ दत्ता, निवारण चंद्र सेन, फनी भूषण चक्रवर्ती, रमेश चंद्र धौधरी, जहरी लाल दत्ता, इंदु भूषण सेन और योगेश चंद्र देव जैसे समाजसेवियों ने मिलकर किया था. इन व्यक्तित्वों की पहल ने रांची की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत में एक नया अध्याय जोड़ा था.

हिनू बंगाली मंडप में दुर्गा पूजा (Etv bharat)

आज इस कमेटी से लगभग साढ़े चार सौ से अधिक आजीवन सदस्य जुड़े हुए हैं. इसमें खास बात यह है कि कई सदस्य विदेशों में रहते हैं, लेकिन पूजा के लिए हर साल चंदा भेजते हैं. यह इस मंडप की परंपरा और आस्था की गहराई को भी दर्शाता है.

पूजा में पारंपरिक विधि-विधान

हिनू बांग्ला मंडप में मां दुर्गा की पूजा हमेशा पारंपरिक बांग्ला रीति-रिवाजों के साथ होती है. इस बार भी प्रतिमा को विशेष रूप से बांग्ला संस्कृति से सुसज्जित किया जा रहा है, यहां आरती प्रतियोगिता, पेंटिंग, उल्लू ध्वनि और आवृत्ति प्रतियोगिता जैसे सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे. महासप्तमी, महाअष्टमी और रामनवमी के अवसर पर लगभग 20 क्विंटल का भोग मां को अर्पित किया जाएगा, यह भोग वितरण पूजा का मुख्य आकर्षण रहता है.

विद्युत सज्जा और शोभायात्रा