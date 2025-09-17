ETV Bharat / state

रांची के हिनू बंगाली मंडप में होती है ब्रिटिश कालीन दुर्गा पूजा, 1913 से चली आ रही परंपरा

हिनू बंगाली मंडप में अंग्रेजों के जमाने से दुर्गा पूजा होती आ रही है. बांग्ला रीति रिवाजों से मां की आराधना की जाती है.

hinoo puja committee
रांची में हिनू बंगाली मंडप (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 3:47 PM IST

3 Min Read
रांची: राजधानी रांची का हिनू बांग्ला मंडप दुर्गा पूजा की ऐतिहासिक परंपरा को संजोए हुए है. यहां 1913 से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है. यह वही जगह है जिसे अंग्रेज शासन काल के दौरान छोटानागपुर व संथाल परगना के तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज एडवर्ड गेट ने पूजा के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी और तब से यह परंपरा निरंतर जारी है.

कमेटी की स्थापना और योगदान

हिनू पूजा कमेटी बांग्ला मंडप का गठन प्रिय बंधु सेन, अतिंद्रनाथ दत्ता, निवारण चंद्र सेन, फनी भूषण चक्रवर्ती, रमेश चंद्र धौधरी, जहरी लाल दत्ता, इंदु भूषण सेन और योगेश चंद्र देव जैसे समाजसेवियों ने मिलकर किया था. इन व्यक्तित्वों की पहल ने रांची की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत में एक नया अध्याय जोड़ा था.

हिनू बंगाली मंडप में दुर्गा पूजा (Etv bharat)

आज इस कमेटी से लगभग साढ़े चार सौ से अधिक आजीवन सदस्य जुड़े हुए हैं. इसमें खास बात यह है कि कई सदस्य विदेशों में रहते हैं, लेकिन पूजा के लिए हर साल चंदा भेजते हैं. यह इस मंडप की परंपरा और आस्था की गहराई को भी दर्शाता है.

पूजा में पारंपरिक विधि-विधान

हिनू बांग्ला मंडप में मां दुर्गा की पूजा हमेशा पारंपरिक बांग्ला रीति-रिवाजों के साथ होती है. इस बार भी प्रतिमा को विशेष रूप से बांग्ला संस्कृति से सुसज्जित किया जा रहा है, यहां आरती प्रतियोगिता, पेंटिंग, उल्लू ध्वनि और आवृत्ति प्रतियोगिता जैसे सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे. महासप्तमी, महाअष्टमी और रामनवमी के अवसर पर लगभग 20 क्विंटल का भोग मां को अर्पित किया जाएगा, यह भोग वितरण पूजा का मुख्य आकर्षण रहता है.

विद्युत सज्जा और शोभायात्रा

हर साल की तरह मंडप की सजावट बेहद आकर्षक होने वाली है. चंदन नगर (पश्चिम बंगाल) के प्रसिद्ध कलाकार यहां विद्युत सज्जा में जुटे हैं. पूजा के दौरान विशाल शोभायात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे.

भव्य रूप ले चुका मंदिर

स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआती दौर में यहां पूजा खपरैल से बने अस्थायी मकान में होती थी, समय के साथ इसका स्वरूप भव्य होता गया. सांसद कोटे से मंदिर के गेट का निर्माण किया गया और मंदिर प्रांगण एक आकर्षक स्थल बन गया है. अब यहां दूर-दराज से श्रद्धालु आते हैं और पारंपरिक पूजा का आनंद लेते हैं.

100 साल से अधिक पुरानी विरासत

दरअसल दुर्गा पूजा महज धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है. अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही यह परंपरा सालों से भी अधिक का सफर तय कर चुकी है. पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस पूजा से जुड़ते गए. निस्संदेह हिनू बांग्ला मंडप की दुर्गा पूजा राजधानी रांची की पहचान बन चुकी है. यह पूजा न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि यह बताती है कि परंपराएं समय बदलने के बावजूद कैसे जीवित रहती हैं और समाज को एक सूत्र में बांधे रखती हैं.

ये भी पढ़ें- जमशेदपुर के रानीकुदर पूजा पंडाल में दिखेगा भक्ति और देशभक्ति का संगम, ऑपरेशन सिंदूर पर होगा बेस्ड

दुर्गोत्सव की तैयारी में बारिश का खलल! मौसम के बदले मिजाज से कारीगर चिंतित

कोडरमा के पंडालों में दिखेगी दक्षिण भारतीय मंदिरों की झलक

