कोरबा में सजा बलूचिस्तान की हिंगलाज माता का दरबार, देवपहरी में जल रही पांच शक्तिपीठों की अखंड ज्योति

वीरों की लगाई गई तस्वीरें: जिस जगह पर हिंगलाजगढ़ माता का मंदिर बनाया गया है वहां पर अमर शहीदों और वीरों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं. कुल सात वीरों की तस्वीर यहां पर स्थापित की गई हैं. तस्वीरों के साथ अखंड भारत का एक नक्शा भी बनाया गया है जिसके ऊपर भारत माता की तस्वीर है. भारत के नक्शे के चारो ओर एक तालाबनुमा क्षेत्र भी बनाया गया है जहां पानी भरा गया है. पानी के बीच से बने रास्ते से होकर ही भक्त मंदिर के भीतर प्रवेश कर सकते हैं. यहां पर भक्त भारत माता और हिंगलाज माता के दर्शन और पूजन एक साथ कर सकते हैं. यहां पर देवी की आराधना और देशभक्ति की थीम पर हिंगलाजगढ़ का निर्माण किया गया है. लोग बड़ी संख्या में हिंगलाजगढ़ का किला और मां के दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं. भक्तों का कहना है कि वो हिंगलाज माता के दरबार में तो नहीं जा सकते लेकिन यहां पर उनके प्रतीक का दर्शन करना अपने आप में सुखद अनुभव दिला रहा है.

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है हिंगलाज माता का दरबार: आयोजकों ने बताया कि ''हिंगलाज देवी की ज्योति तब प्रज्वलित की जाएगी जब बलूचिस्तान भारत में शामिल होगा और अखंड भारत का निर्माण दोबारा होगा. तब आने वाली पीढियों के जो लोग होंगे वह इस ज्योति को प्रज्वलित करेंगे''. इस अनोखे कॉन्सेप्ट से पूजा अर्चना और उपासना का आयोजन जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर गांव देवपहरी के गोमुखी धाम में किया जा रहा है. जिसके लिए काफी लंबी तैयारी की गई. यहां पर एक हिंगलाजगढ़ के किले में सप्तसरोवर का निर्माण भी किया गया है.

देवपहरी में सजा हिंगलाज माता का दरबार: देवपहरी में हर साल दुर्गा पूजा पर खास आयोजन किया जाता रहा है. इस वर्ष यहां हिंगलाजगढ़ का निर्माण आयोजकों ने किया है. चारों ओर से किले का एक ठोस आकर्षक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है. जिसके भीतर हिंगलाज देवी की स्थापना हुई है. इतना ही नहीं संगठन के अनुसार यहां देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भारत के पांच शक्तिपीठों से जलती हुई ज्योति को लाकर अखंड ज्योति कलश की स्थापना हुई है. छठवीं ज्योति गोमुखी धाम की सिद्धिदात्री देवी के नाम की है. जबकि सातवीं ज्योति को प्रतीकात्मक तौर पर स्थापित किया गया है.

कोरबा: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद 51 में से एक शक्तिपीठ हिंगलाज देवी की स्थापना कोरबा के देवपहरी में की गई है. देवपहरी का गोमुखी धाम आरएसएस संगठन द्वारा संचालित है. गोमुखी धाम देवपहरी में बच्चों की पढ़ाई, आदिवासियों के उत्थान के साथ कई तरह के सामाजिक और शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं. यहीं सिद्धिदात्री देवी के मंदिर का निर्माण साल 2002 में किया गया था, जहां 40 गांव के ग्रामीण काफी पहले से ही नवरात्रि में हिंगलाज देवी की उपासना करते आ रहे हैं.

अखंड ज्योति के साथ अखंड भारत की तस्वीर: गोमुखी धाम के पदाधिकारी योगेश जैन ने बताया कि हिंगलाजगढ़ की परिकल्पना हम काफी दिनों से कर रहे थे. साल 2000 में यहां पर सिद्धिदात्री माता के मंदिर की शुरुआत हुई थी. 2002 से यहां हिंगलाज माता की स्थापना कर नवरात्रि में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किया जा रहा है. 40 से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों और बैगाओं की मांग थी कि यहां पर हिंगलाज माता का दरबार बने. लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमने हिंगलाजगढ़ की कल्पना को यहां साकार किया.

कैसे बना हिंगलाजगढ़: हिंगलाजगढ़ में जाने के लिए ऊपर से नीचे की ओर एक गुफानुमा रास्ता है. ऊपर में एक ज्योति कलश कक्ष है. वहीं पर हिंगलाज माता की स्थापना हुई है. वहां पर पांचों दिशाओं, पूर्व से कामाख्या देवी, पश्चिम से कालका, उत्तर से वैष्णो माता, दक्षिण से कामाक्षी देवी और मध्य से मैहर माता की जलती हुई ज्योति को सड़क मार्ग से लाकर रखा गया है. अखंड ज्योति के दर्शन के उपरांत जब आप नीचे उतरेंगे तो एक सप्तसरोवर बनाया गया है. यहां राष्ट्रभक्ति के प्रतीक स्थापित किए गए हैं. भारत माता का चित्र यहां रखा गया है. जिसमें रानी दुर्गावती, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, बिरसा मुंडा, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस के चित्र शामिल हैं. जिन वीरों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी उनके चित्र यहां लगाए गए हैं.

शक्तिपीठों से लाई गई अखंड ज्योति: आयोजकों ने बताया कि हमारे भक्त यहां से अखंड ज्योति लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में गए. पांच जगहों से जलती हुई ज्योति लेकर भक्त सड़क मार्ग से देवपहरी लौटे. आयोजकों ने बताया कि यहां पर छठवीं अखंड ज्योति हमारी सिद्धिदात्री मैया की है. सातवीं अखंड ज्योति के लिए एक स्थान बना हुआ है. उसको अभी प्रज्वलित नहीं किया गया है, लेकिन वह एक लक्ष्य है. यह अखंड भारत का लक्ष्य है, जब अखंड भारत बनेगा तब बलूचिस्तान, जहां पर हिंगलाज माता का मूल स्थान है. जहां उन्हें नानी माता के नाम से जाना जाता है. वहां से अखंड ज्योति लाकर यहां स्थापित की जाएगी. आयोजकों ने बताया कि 25 या 50 साल बाद जब भी बलूचिस्तान भारत में शामिल होगा. तब वहां से ज्योति लाई जाएगी और यहां पर जागृत की जाएगी.

सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने का प्रयास: बालको से देवपहरी पहुंची प्रिया ने बताया कि हिंगलाजगढ़ काफी खूबसूरत बनाया गया है. हिंगलाज माता का दरबार देखने के लिए हम तो वहां नहीं जा सकते हैं लेकिन यहां पर जो भव्य दरबार और हिंगलाजगढ़ का किला बनाया गया है उसे देखकर बहुत खुशी हुई. इसके साथ ही यहां पर आजादी दिलाने वाले महापुरुषों की भी तस्वीरें लगाई गई हैं ये हमें रोमांचित कर रहा है.

धार्मिक और शैक्षणिक कार्य भी किए जाते हैं: आयोजक बताते हैं कि यहां पर धार्मिक कार्यों के अलावा बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है. आस पास के गांवों के बच्चे यहां पढ़ाई करते हैं. आयोजक कहते हैं कि हम बच्चों को भी एक ऐसी बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं जिससे देश एक सूत्र में बंधा और मजबूत रहे.

देवपहरी पर्यटन स्थल के रुप में भी है विकसित: देवपहरी कोरबा जिले के प्रख्यात पर्यटन स्थल के लिए काफी पॉपुलर है. देवपहरी चोरनई नदी पर बसा क्षेत्र है. यहां पर गोविंद झुंज जलप्रपात का निर्माण होता है जिसे देखने पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. इस जलप्रपात के समीप ही गोमुखी धाम स्थापित है. गोमुखी धाम में कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन अक्सर होते रहते हैं. इस बार गोमुखी धाम में हिंगलाजगढ़ की स्थापना की गई है.

हिंगलाजा माता मंदिर से जुड़ी बड़ी बातें: पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंगलाज माता का शक्तिपीठ हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थस्थान है जो देवी सती (भगवान शिव की पत्नी) के शरीर के अंगों के गिरने से बने हैं, जब भगवान विष्णु ने उनके मृत शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित कर दिया था. ये 51 शक्तिपीठ भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं. प्रत्येक एक विशेष स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सती का एक अंग गिरा था. जिससे उन स्थानों को अत्यंत पावन और आध्यात्मिक रूप से सम्पन्न और शक्तिशाली माना गया है. बलूचिस्तान स्थित हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लासवेला जिले में स्थित एक पवित्र हिंदू मंदिर है. जो 51 शक्तिपीठों में से एक है. यह एक प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित है. मान्यता है कि यहांं देवी सती का मस्तक गिरा था. यह मंदिर अपने आप में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता का प्रतीक है. स्थानीय बलूच मुसलमान इसे नानी पीर के नाम से पूजते हैं. यह मंदिर हिंगोल नदी के तट पर, हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान के बीच, मकरान तट के पास स्थित है. यह देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां उन्हें देवी हिंगलाज के रूप में पूजा जाता है. मंदिर में किसी मानव-निर्मित मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि एक प्राकृतिक शिला को देवी हिंगलाज का प्रतिरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है.