रांची में कर्बला चौक की दुर्गा पूजा, हिंदू-मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल

रांची: आज जब समाज में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिशें तेज हो रही हैं, वहीं राज्य की राजधानी रांची का कर्बला चौक दुर्गा पूजा समिति देश को भाईचारे का पैगाम दे रही है. मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित यह पूजा पंडाल इस बात की गवाही देता है कि सच्चा धर्म नफरत नहीं बल्कि इंसानियत और आपसी मेलजोल सिखाता है.

कर्बला चौक मुख्यतः मुस्लिम आबादी वाला इलाका है. यहां हिंदुओं की संख्या बेहद कम है. इसके बावजूद 1956 से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है और इसकी खूबी यह है कि समिति के संरक्षकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं. पूजा समिति में मुस्लिम समाज के लोग न सिर्फ सदस्य हैं बल्कि संरक्षक की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं. यही कारण है कि यह आयोजन वर्षों से भाईचारे का प्रतीक बन गया है.

मुस्लिम संरक्षक अफरोज आलम का संदेश

कर्बला चौक दुर्गा मंदिर पूजा समिति के मुस्लिम संरक्षक अफरोज आलम कहते हैं कि जो लोग देश में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक बार कर्बला चौक आकर देखना चाहिए. यहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र में दुर्गा पूजा पूरी शांति और श्रद्धा के साथ होती है. पूजा की हर तैयारी में मुस्लिम भाई-बहन बराबरी से सहयोग करते हैं. मंदिर परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोग बैठते हैं और महिलाएं भी आती हैं. यही असली भारत है, जहां धर्म से बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है.

हिंदू संरक्षक का अनुभव

वहीं समिति के हिंदू संरक्षक यादवजी ने कहा यह दुर्गा पूजा 1956 से निरंतर आयोजित हो रही है. कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई. मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद हर साल मुस्लिम समुदाय हमारे साथ खड़ा रहता है. यह इस बात की मिसाल है कि सच्चा त्योहार वही है जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हों.

