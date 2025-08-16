प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में धर्म परिवर्तन का एक चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है. राजापुर उचवागढ़ी मोहल्ले के रहने वाले राहुल कुशवाहा पर अपनी ही बहनों को जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगा है. इस मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है. बहन रीतिका की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर शनिवार को आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

जेल से लौटने के बाद बदला आचरणः कैंट थाना पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, राहुल कुशवाहा वर्ष 2021 में दारागंज बमबाजी प्रकरण में जेल गया था. जेल में उसकी मुलाकात एजाज़ से हुई. जेल में एजाज़ ने उसकी मदद की और दोनों में दोस्ती हो गई. दोस्ती का नतीजा यह निकला कि जेल से छूटने के बाद राहुल ने एजाज की पत्नी रुबिया और उसके दो बच्चों को घर ले आया और उससे शादी कर ली. रुबिया से शादी के बाद से उसका आचरण पूरी तरह बदल गया.

मंदिर की जगह मजार जाने लगाः रीतिका ने बताया कि पहले मंदिरों में दर्शन करने वाला राहुल अब मजारों पर जाने लगा. घर में काबा शरीफ की तस्वीरें लगाने लगा और मुस्लिम रीति-रिवाज से नमाज पढ़ने लगा. इतना ही नहीं राहुल ने घर के अन्य सदस्यों को भी नमाज और मुस्लिम परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया.

मौलानों के चक्कर में बहन राधिका की मौतः आरोप है कि परिवार की बेटियों पर भी राहुल ने दबाव बनाना शुरू कर दिया. छोटी बहन राधिका जब बीमार हुई तो डॉक्टरों के पास ले जाने के बजाय उसे मौलानाओं और मजारों पर ले जाया गया. लगातार दुआ-ताबीज़ करवाने के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार 29 मई 2024 को बहन ने दम तोड़ दिया. रीतिका का आरोप है कि राधिका की मौत के पीछे राहुल का यही दबाव और इलाज की अनदेखी जिम्मेदार है. अब वही सब उसके साथ भी किया जा रहा है.

राहुल कुशवाहा की तस्वीर. (ETV Bharat)

बहन पर मुस्लिम युवक से शादी करने का बना रहा दबावः पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी पीड़िता रीतिका का कहना है कि राहुल और रुबिया दोनों मिलकर उस पर मुस्लिम युवक से शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते हैं. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है. डर और आक्रोश के बीच रीतिका 29 जुलाई को अपनी बड़ी बहन के साथ पुलिस अफसरों के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई. रीतिका ने हाकि भाई अब टोपी लगाता है, नमाज पढ़ता है और हमें भी मुस्लिम बनाने की जिद कर रहा है. छोटी बहन राधिका इसका विरोध करते-करते जान गंवा बैठी. अब मेरी जान को भी खतरा है.

पत्नी को किया गिरफ्तारः एसीपी सिटी अभिजीत कुमार ने बताया कि बहन रीतिका ने अपने भाई राहुल कुशवाहा के खिलाफ 31 जुलाई को तहरीर देकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव और मारपीट करने का आरोप लगाया था. रीतिका की तहरीर पर कैंट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की पत्नी रुबियो को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राहुल की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं. मामले की जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- बदायूं में शिवम बनकर युवती से मिला अरबाज; पहले अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, अब धर्म परिवर्तन का दबाव