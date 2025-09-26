रामनगर में हिंदूवादी संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली, बुलडोजर एक्शन की मांग, जानिये पूरा मामला
रामनगर रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए. इसमें छोटे बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग तक शामिल हुये.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 26, 2025 at 11:49 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 12:03 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में कथित लव जिहाद प्रकरण के बाद पूरे इलाके का माहौल गरमा गया है. पिछले सप्ताह घटी इस घटना के विरोध में शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों ने एक बड़ी जन जागरूकता आक्रोश रैली निकाली. हिंदू संगठनों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है.
रैली की अगुवाई हिंदूवादी संगठन के नेता मदन जोशी ने की. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो रामनगर की शांतिपूर्ण छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा पिछले हफ्ते की घटना में एक हिंदू किशोरी को गुमराह किया गया. उसके साथ गलत कृत्य हुआ. इस प्रकरण ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रदेश और देशभर में भी आक्रोश पैदा किया है.
हिंदूवादी ने मदन जोशी ने कहा रामनगर के अंदर ऐसे मामले बार-बार देखने को मिल रहे हैं. यह हमारी संस्कृति और समाज पर सीधा हमला है. हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर कठोर कार्रवाई करें. जिससे ऐसे लोगों में डर का माहौल बने और भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत न कर सके.
आज निकाली गई इस रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए. इसमें छोटे बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग तक शामिल हुये. रैली की शुरुआत पीएनजीपीजी महाविद्यालय से हुई. रैली मुख्य बाजार होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरकर सभा स्थल तक पहुंची. रैली में शामिल लोगों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारे लगाए. हिंदू संगठनों ने महिलाओं को जागरूक करने का संदेश दिया.हिंदूवादी संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उनका कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. आज की रैली के दौरान माहौल पूरी तरह से आक्रोशपूर्ण रहा. सभी गतिविधियां शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुईं. पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे.
पढे़ं- रामनगर हिंदूवादी संगठनों का बड़ा ऐलान, 23 सितंबर को होगा विशाल प्रदर्शन, जानिये वजह
पढे़ं- लापता छात्रा नाबालिग दोस्त के घर मिली, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, केस दर्ज