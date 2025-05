ETV Bharat / state

नैनीताल दुष्कर्म केस, हिंदू संगठनों ने निकाला जूलुस, पुलिस से भी हुई धक्का-मुक्की, आरोपी का घर तोड़ने की मांग पर अड़े - HINDU ORGANIZATIONS PROTESTED

नैनीताल दुष्कर्म केस ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 6, 2025 at 2:39 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 3:36 PM IST 3 Min Read

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल शहर में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना के बाद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है. मंगलवार 6 मई को भी हिंदूवादी संगठनों ने नैनीताल में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. हिंदूवादी संगठनों ने 65 साल के आरोपी मो उस्मान के घर को तोड़ने और उसे फांसी देने की मांगी. हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में है. पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों के जुलूस को रोकने का प्रयास किया. नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा भी मौके पर मौजूद है. शहर में किसी तरह का माहौल खराब न हो, उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी शहर में लगाई गई है. नैनीताल दुष्कर्म के विरोध में हिंदू संगठनों ने निकाला जूलुस (ETV Bharat)

