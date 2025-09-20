ETV Bharat / state

लापता छात्रा नाबालिग दोस्त के घर मिली, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, केस दर्ज

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में नाबालिग लड़की के लापता होने पर जमकर हंगामा हुआ. बताया जा रहा है कि लापता नाबालिग लड़की एक किशोर के घर से बरामद हुई, जिसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रामनगर कोतवाली में पहुंचकर हंगामा किया. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इस घटना को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं. हालांकि, पुलिस ने मामले को शांत कराया और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की.

पुलिस से जानकारी मिली कि, आठवीं क्लास की छात्रा रोजाना कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी. छात्रा की एक दोस्त ने उसका परिचय अपने एक नाबालिग साथी से कराया. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी. दोनों कई बार मिले भी. आरोप है कि शुक्रवार को भी छात्रा रोजाना की तरह घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी.

जब बेटी देर शाम तक भी घर नहीं लौटी तो परिजनों को उसकी टेंशन हुई. परिजनों ने स्कूल के टीचरों और मैनेजमेंट के अलावा अन्य लोगों से भी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन कहीं से भी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. काफी खोजबीन के बाद जब कुछ पता नहीं चल पाया तो परिजन मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचे और उन्हें पूरे मामले की जानकारी. इसके बाद पुलिस ने अपने स्तर से मामले की जांच की तो पता चला कि छात्रा अपने नाबालिग दोस्त के घर पर है, जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया.