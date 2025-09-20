लापता छात्रा नाबालिग दोस्त के घर मिली, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, केस दर्ज
रामनगर में नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले पर जमकर हंगामा हुआ है. हिंदू संगठनों से इस केस को लव जिहाद से जोड़ दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 20, 2025 at 2:29 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में नाबालिग लड़की के लापता होने पर जमकर हंगामा हुआ. बताया जा रहा है कि लापता नाबालिग लड़की एक किशोर के घर से बरामद हुई, जिसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रामनगर कोतवाली में पहुंचकर हंगामा किया. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इस घटना को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं. हालांकि, पुलिस ने मामले को शांत कराया और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की.
पुलिस से जानकारी मिली कि, आठवीं क्लास की छात्रा रोजाना कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी. छात्रा की एक दोस्त ने उसका परिचय अपने एक नाबालिग साथी से कराया. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी. दोनों कई बार मिले भी. आरोप है कि शुक्रवार को भी छात्रा रोजाना की तरह घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी.
जब बेटी देर शाम तक भी घर नहीं लौटी तो परिजनों को उसकी टेंशन हुई. परिजनों ने स्कूल के टीचरों और मैनेजमेंट के अलावा अन्य लोगों से भी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन कहीं से भी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. काफी खोजबीन के बाद जब कुछ पता नहीं चल पाया तो परिजन मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचे और उन्हें पूरे मामले की जानकारी. इसके बाद पुलिस ने अपने स्तर से मामले की जांच की तो पता चला कि छात्रा अपने नाबालिग दोस्त के घर पर है, जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया.
छात्रा की बरामदगी की खबर जैसे ही नगर में फैली, हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए. बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और इस घटना को लव जिहाद से जोड़ दिया.
हिंदूवादी संगठनों की मांग है कि आरोपी किशोर पर सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने शहर में चल रहे कोचिंग सेंटरों की भी जांच कराने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
छात्रा के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जाएगी.
- अरुण कुमार सैनी, कोतवाल, रामनगर -
रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने शहर के लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. फिलहाल पुलिस ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है.
पढ़ें---