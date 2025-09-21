ETV Bharat / state

रामनगर हिंदूवादी संगठनों का बड़ा ऐलान, 23 सितंबर को होगा विशाल प्रदर्शन, जानिये वजह

रामनगर में हिंदूवादी संगठनों ने फूंका लव जिहाद का पुतला ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 21, 2025 at 1:33 PM IST 3 Min Read

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में लापता नाबालिग छात्रा के युवक के घर से बरामद होने से जुड़े मामले पर रविवार को हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया. विभिन्न संगठनों ने शहीद पार्क लखनपुर से जुलूस निकालकर रानीखेत रोड पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए लव जिहाद का पुतला फूंका. दरअसल, दो दिन पहले रामनगर नगर क्षेत्र में कक्षा आठ की एक छात्रा लापता हो गई थी. काफी खोजबीन के बाद छात्रा अपने एक युवक दोस्त के घर से बरामद हुई थी. इस मामले में हिंदू संगठनों ने नाबालिग छात्रा को युवक द्वारा प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए पुतला फूंका. रामनगर हिंदूवादी संगठनों का बड़ा ऐलान (VIDEO- ETV Bharat) छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्ची कोचिंग सेंटर जाती थी, जहां पर उसकी एक मुस्लिम सहेली ने उसे अपने परिचित युवक से मिलवाया. इसके बाद छात्रा पर दबाव बनाया गया और यहां तक कि उसे बुर्का पहनाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ. परिजनों के मुताबिक, घटना के दिन किशोरी घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. बाद में पुलिस और परिजनों की खोजबीन में छात्रा, युवक के घर से बरामद हुई. इस घटना से परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है.