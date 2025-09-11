ETV Bharat / state

बरेली में हिंदू संगठन के पदाधिकारी की हत्या; मामूली विवाद पर ऑटो चालक के दोस्त ने सिर में मारी गोली

पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि पिता की तहरीर पर 8 के खिलाफ केस दर्ज. एक आरोपी हिरासत में है.

बरेली में हिंदू संगठन के पदाधिकारी की हत्या.
बरेली में हिंदू संगठन के पदाधिकारी की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 2:42 PM IST

बरेली: मामूली विवाद के बाद जिले के एक हिंदू संगठन पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य कलेक्ट किए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मृतक के पिता ने 8 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. यह हत्याकांड बरेली जिले के बारादरी थाना क्षेत्र में सैटेलाइट बस अड्डे के पास हुआ.

जानकारी के मुताबिक, बरेली के विशारतगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले गौरव गोस्वामी एक हिंदू संगठन में पदाधिकारी थे. गौरव गोस्वामी बुधवार को अपने भाई आकाश गोस्वामी और कुछ साथियों के साथ बारादरी थाना क्षेत्र में एक होटल पर खाना खाने गए थे.

खाना खाकर आधी रात को जब वह बाइक से सैटेलाइट बस अड्डे से गुजर रहे थे, तभी एक टेंपो चालक अनस से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. वह विवाद इतना बढ़ गया कि टेंपो चालक ने अपने साथियों को बुला लिया. गौरव गोस्वामी और उसके साथियों के साथ मारपीट शुरू हो गई.

टेंपो चालक से हुआ विवाद: मृतक गौरव गोस्वामी के भाई आकाश गोस्वामी ने बताया कि जब वह अपने साथियों के साथ बाइक से घर जा रहे थे, तभी टेंपो चालक अनस ने गौरव को गंदी-गंदी गाली दी. जब विरोध किया तो वह मारपीट पर उतारू हो गया. इसके बाद टेंपो चालक ने अपने साथियों को बुला लिया.

जैसे ही वह सैटेलाइट बस अड्डे से ईसाइयों की पुलिया वाले तिराहे पर पहुंचे, तभी टेंपो चालक ने अपने साथियों के साथ गौरव गोस्वामी और उसके साथियों को घेरकर लाठी-डंडों से मारना शुरू कर दिया. इसी मारपीट में टेंपो चालक के साथी बिहारी सोनकर ने अवैध तमंचे से गौरव गोस्वामी के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. तब सभी आरोपी फरार हो गए. गौरव के साथियों ने उसे उठाकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

राष्ट्रीय हनुमान दल के पदाधिकारी: राष्ट्रीय हनुमान दल के जिलाध्यक्ष देवदत्त शर्मा ने बताया कि मृतक गौरव गोस्वामी उनके हिंदू संगठन में आंवला जिले के उपाध्यक्ष थे. उनकी हत्या टेंपो चालक और उसके साथियों ने गोली मारकर कर दी. पुलिस से मांग है, कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. उन पर सख्त कार्रवाई की जाए.

पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि बीती रात गौरव गोस्वामी अपने भाइयों और साथियों के साथ खाना खाने गया था. होटल से वापस लौटते समय सैटेलाइट चौराहे के पास एक ऑटो रिक्शा में बैठे कुछ लड़कों से इनका विवाद हो गया. इसमें ऑटो में बैठे बिहारी सोनकर नाम के लड़के ने गौरव गोस्वामी पर फायरिंग कर दी, जिसकी गोली से गौरव की मौत हो गई.

मृतक के पिता की तहरीर पर 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. एक आरोपी को हिरासत में लेकर बाकी की तलाश की जा रही है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमों को लगाया गया है. जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा.

