हिंदू जागरण यात्रा रोकने की मांग, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका - HINDU JAGRAN YATRA OPPOSE

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 10:13 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 10:31 PM IST 1 Min Read

प्रयागराज: श्री कृष्ण जन्म भूमि न्यास द्वारा निकाली जा रही हिन्दू जागरण यात्रा का शाही ईदगाह कमेटी ने विरोध किया है. इसे लेकर हाई कोर्ट में चल रहे वाद में अर्जी दाखिल कर यात्रा रोकने की मांग की गई है. मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद का कहना है कि श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद न्यायालय में लंबित है. यात्रा के खिलाफ सूट नंबर 13 में 23 मई को लिखित सुझाव दाखिल किया गया है. इस स्थिति में ऐसी गतिविधि नहीं की जानी चाहिए जिससे सामाजिक सोहार्द बिगड़ने का खतरा हो. हिंदू जागरण यात्रा निकालने वाले श्री कृष्ण जन्म भूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है हिन्दुओं को उनका इतिहास याद दिलाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू चेतना यात्रा निकाली जा रही है. ईदगाह कमेटी की आपत्ति का जवाब दाखिल किया जाएगा.



