पाकिस्तान में हिंदू परिवारों पर किए अत्याचार का खौफनाक मंजर सुनकर सिहर जाएंगे, फिर ताजा हुए जख्म - PAHALGAM TERROR ATTACK SIDE EFFECT

Published : April 28, 2025

रोहतक: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए कायराना आतंकी हमले से दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) में तनाव बढ़ गया है. 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मार दी. इस घटना से पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर है. अब भारत सरकार ने भी कई कड़े फैसले लिए हैं. जिसमें एक फैसला यह भी है कि पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से जाना होगा. ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान वापस जाने का डर सताने लगा है. मदीना में रहता है पाकिस्तान से आया हिंदू परिवार: हरियाणा के रोहतक में करीब 20 साल पहले पाकिस्तान की यातनाएं सह कर भारत आए एक हिंदू परिवार को फिर से पाकिस्तान जाने का डर सताने लगा है. पहलगाम में हुई नृशंस हत्या से जहां पूरे देश में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ रोष है, वहीं एक हिंदू परिवार में भी डर का माहौल है. करीब 75 वर्षीय भानो देवी 2005 में करीबन 100 लोगों के परिवार के साथ रोहतक जिले के मदीना गांव में आई थी. 20 साल पहले छोड़ा था पकिस्तान: अभी करीब 20 साल बीत जाने के बाद भी भानो देवी उसके बेटे हंस दास को पाकिस्तान में दी जाने वाली यातनाएं याद आ रही है. परिवार का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान न भेजा जाए. हालांकि बहुत सारे परिवारों को भारतीय सदस्यता मिल चुकी है. लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं, जिन्हें अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है. सताने लगा पाकिस्तान जाने का डर: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऐलान किया है कि जो पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे हैं, वह 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ दे. वहीं, सरकार द्वारा दी गई डेड लाइन का आखिरी दिन समाप्त हो गया है. ऐसे में करीब 100 लोगों के परिवार के साथ रोहतक जिले के मदीना में रह रही भानो देवी ने भारत सरकार से अपील की है कि उन्हें पाकिस्तान वापस न भेजा जाए. उन्हें मुसलमान के हाथों मरने से बचाया जाए. हालांकि अभी तक पुलिस ने भानो देवी के परिवार से संपर्क नहीं किया है. खौफनाक मंजर याद कर भावुक हुए लोग (Etv Bharat)

