76 वर्षों में 54 से 40 शब्द तक पहुंची हिंदी; देवनागरी में 8.5 लाख वैज्ञानिक शब्दावली, अंग्रेजी के बराबर पहुंची हमारी भाषा

उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो इसे यहां की राजभाषा माना गया. बंगाल में बंगाली बोली जाती है, तो उसे वहां की राजभाषा, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो उसे वहां की राजभाषा के तौर पर इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई. अब लोग इसे हिंदी दिवस के तौर पर ही ज्यादा मनाते हैं.

कैसे हुई राजभाषा दिवस की शुरुआत: लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित बताते हैं, कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस दिवस के तौर पर मनाया जाता है. पर जब इसकी शुरुआत हुई, तब इसे राजभाषा दिवस के तौर पर शुरू किया गया. इसका तात्पर्य था, कि देश में जितनी भी भाषाएं, जहां बोली जाती हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाए.

इसके बाद केंद्रीय हिंदी निदेशालय, अनुवाद ब्यूरो, हिंदी संस्थान, वैज्ञानिक शब्दावली आयोग और अनुवाद के लिए विभिन्न अयोगों का गठन किया. शुरू के कुछ वर्षों में हिंदी को लेकर लगातार काम होता रहा. किसी भाषा को अपनी शब्दावली तैयार करने में समय लगता है. इसी का नतीजा है, कि आज हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी के शब्दकोश के लगभग बराबर हो चुका है. हिंदी भाषा ने 8.5 लाख से अधिक वैज्ञानिक शब्दावली विकसित कर ली है.

लखनऊ: 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत की थी. तब से यानी 76 वर्ष से राजभाषा दिवस मनाया जा रहा है. जब राजभाषा दिवस मनाने की घोषणा हुई तो देवनागरी लिपि को संघ की भाषा कैसे बनाया जाए? इसको लेकर भी काम शुरू किया गया. तब केंद्र सरकार का सारा काम अंग्रेजी में ही होता था. तत्कालीन सरकार ने हिंदी को ऑफिशियल भाषा बनाने के लिए 15 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया.

हिंदी में तैयार 8.5 लाख वैज्ञानिक शब्दावली: प्रो. दीक्षित बताते हैं, कि सरकार ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा दिवस के गठन के साथ ही हिंदी के विकास को सरल और सहज बनाने के लिए भी कई आयोग, संस्थाओं का गठन किया था. उन्होंने बताया कि 76 साल के सतत विकास का परिणाम है, कि हम अंग्रेजी के शब्दकोश के तर्ज पर देवनागरी भाषा के 8.5 लाख से अधिक वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली बनाने में कामयाब रहे हैं. यह बीते 76 साल के भाषा के विकास का ही परिणाम है. हिंदी में 76 वर्ष पहले 54 शब्द हुआ करते थे. अब 40 के करीब हो गए हैं.

54 से 40 शब्दों तक पहुंची हिंदी: प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित बताते हैं, कि आज पुराने जमाने के टाइपराइटर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं. उनके स्थान पर कंप्यूटर ने जगह ले ली है. आज कंप्यूटर में भाषा संबंधी सभी तरह के काम हो रहे हैं. कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप करिए तो उसकी मेमोरी में जो शब्द स्टोर किए गए हैं, वह आगे लिखने वाले को यह बता देते हैं, कि वह क्या लिखना चाह रहा है.

वैसे ही अगर अनुवाद करना हो, तो वह आसानी से आपके लिए अनुवाद कर देता है. दुनियाभर में कंप्यूटर की भाषा के लिए अपनी-अपनी लिपि पर काम हो रहा है. कंप्यूटर के लिंग्विस्टिक भाषा में जहां इंग्लिश के 36 रोमन शब्द के लिए अलग-अलग वार्ड मौजूद हैं. वहीं, पिछले 76 वर्षों में हिंदी के 54 शब्दों को लिंग्विस्टिक विज्ञान के तहत उनमें बदलाव करके उसे 40 के करीब कर दिया गया है. इसका असर यह हुआ है, कि आज हिंदी भाषा आसानी से कंप्यूटर पर लिखी जा रही है.

हिंदी भाषा पर लगातार हो रहा काम: प्रो. दीक्षित ने बताया कि हिंदी के 54 शब्दों को 40 तक लाने के लिए अतः शब्द को हटा दिया गया. संयुक्त शब्दों को हटा दिया गया. तब जाकर हिंदी शब्दों को काम किया जा सका है. इस क्षेत्र में लगातार काम चल रहा है. आने वाले समय में इस बदलाव को व्यक्ति जैसे-जैसे स्वीकार करेगा हिंदी शब्द और भी कम होंगे.

उन्होंने कहा कि जैसे 'का' लिखने के लिए हमें रोमन के तीन शब्द का प्रयोग करना होता है. वहीं हिंदी लिखने के लिए आधा 'क्' और 'आ' की मात्रा प्रयोग करके हम हिंदी कंप्यूटर पर लिख सकते हैं. इसी तरह कई ऐसे शब्द हैं, जो तीन शब्दों को जोड़कर बनते हैं, पर उन्हें देवनागरी में लिखने के लिए दो से ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती है. इस पर काम चल रहा है और हिंदी बेहद सरल रूप में हमारे सामने आ रही है.

