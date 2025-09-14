ETV Bharat / state

क्या आप भी करते हैं हिंदी के इन शब्दों का गलत इस्तेमाल, जानें क्या है सही

बिंदी है तो हिंदी है, मात्रा है तो शुद्ध की यात्रा है, साधना से ही सार्थक होगा हिंदी दिवस.

Hindi Diwas 2025
हिंदी दिवस 2025 (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 2:14 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 2:24 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: विश्व एक ग्राम में परिवर्तित हो रहा है और हिंदी इसी वैश्विक ग्राम की सुंदर, सुघड़ भाषा है. हिंदी दिवस की सार्थकता केवल कुछ आयोजन करने में नहीं है. महादेव के डमरू से प्रकट हुए शब्दों की भाषा का ये दिन अशुद्ध से शुद्ध की यात्रा का भी होना चाहिए. हिंदी लिखने में बिंदी और मात्रा का विशेष ध्यान रखना होता है. भारतवासी ही नहीं विदेश के लोग भी हिंदी के आकर्षण से अछूते नहीं हैं, लेकिन कामचलाऊ हिंदी और उसमें अन्य भाषा के शब्दों का समावेश इतना अधिक है कि शुद्ध का आग्रह आवश्यक नहीं है. हिंदी ने सभी को अपनाया है यथा उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अरबी आदि. ईटीवी ने इसी विषय पर कुछ रोचक बातें जुटाई हैं. हालांकि मीडिया संसार की सीमाओं को देखते हुए ईटीवी भारत ने यहां अन्य भाषाओं के शब्दों को भी प्रयोग में लाया है. पाठक इसे डिसक्लेमर मान सकते हैं.

क्या सही क्या गलत ?

अब सोचिए, जब आप अंतरराष्ट्रीय लिखें या अंतर्राष्ट्रीय क्या फर्क पड़ेगा? पढ़ते समय लगते तो दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, लेकिन इनके अर्थ में फर्क है. देश के भीतर की घटनाओं से जुड़ा शब्द अंतर्राष्ट्रीय है और विश्व की घटनाओं से जुड़ा शब्द अंतरराष्ट्रीय है. जैसे अंतर्देशीय पत्र यानी इनलैंड लेटर व अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे.

गलत बोले जाने वाले शब्दों में अंतर

  • आमंत्रण और निमंत्रण: दोनों सही पर संदर्भ अलग

प्रो. निर्मल सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय आनी स्थित हरिपुर) ने बताया कि "आमंत्रण" और "निमंत्रण" दोनों संस्कृत से आए शब्द हैं, लेकिन "आमंत्रण" का अर्थ है ज्यादा औपचारिक बुलावा, जैसे राष्ट्रपति ने आमंत्रण भेजा. वहीं, निमंत्रण सामान्य बुलावा, जैसे शादी का निमंत्रण मिला.

  • कार्रवाई और कार्यवाही

हिंदी भाषा विभाग, शिमला के अधिकारी नितिन ने समझाया कि "कार्रवाई" और "कार्यवाही" में सूक्ष्म अंतर है. "कार्रवाई" शब्द फारसी से आया है और इसका प्रयोग प्रशासनिक और कानूनी मामलों में होता है, जैसे "पुलिस ने कार्रवाई की." दूसरी ओर, "कार्यवाही" का प्रयोग किसी बैठक या औपचारिक कार्यक्रम के विवरण के लिए अधिक उपयुक्त है, जैसे "सभा की कार्यवाही आरंभ हुई."

  • प्रयोग और उपयोग

हिंदी भाषा पर शोधरत प्रार्थना के अनुसार "प्रयोग" और "उपयोग" भी अक्सर गड़बड़ किए जाते हैं. "प्रयोग" का अर्थ है किसी चीज को परखने या इस्तेमाल करके देखने की प्रक्रिया, जैसे "नई दवा का प्रयोग किया गया." जबकि "उपयोग" का अर्थ है नियमित रूप से किसी चीज को काम में लेना "यह औषधि स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है."

  • अधिकांश और अधिकतर

अधिकांश यानी ज्यादातर लोग/चीजें, जैसे- अधिकांश लोग मोबाइल यूज करते हैं. अधिकतर यानी ज्यादातर समय, जैसे वह अधिकतर घर पर रहता है.

  • भागना और दौड़ना

भागना यानी डरकर या बचकर जाना, जैसे चोर भाग गया. वहीं, दौड़ना यानी रन करना (स्पोर्ट्स, जल्दी पहुंचने के लिए), जैसे वह पार्क में दौड़ रहा है.

  • भ्रम और संदेह

भ्रम यानी की गलतफहमी, जैसे उसे भ्रम था कि आज छुट्टी है. संदेह यानी शक, जैसे मुझे उस पर संदेह है.

  • त्याग और बलिदान

त्याग यानी अपनी इच्छा से छोड़ना, जैसे उसने पैसा और शोहरत का त्याग किया. बलिदान यानी किसी की भलाई के लिए कुछ बड़ा खो देना (जैसे जान देना),
जैसे सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया.

  • साधारण और सामान्य

साधारण यानी आम, कुछ खास नहीं, जैसे वह साधारण लड़का है. सामान्य यानी ठीक या नॉर्मल, जैसे अब सब कुछ सामान्य है.

  • संख्या और मात्रा

संख्या यानी गिनने वाली चीजें, जैसे पांच सेब (सेब की संख्या). मात्रा यानी नापने वाली चीजें, जैसे दूध की मात्रा ज्यादा है.

  • व्यापार और व्यवसाय

व्यापार यानी खरीद-बिक्री, जैसे वह कपड़ों का व्यापार करता है. व्यवसाय यानी कोई भी काम जिससे पैसा कमाते हैं, जैसे वकालत उसका व्यवसाय है.

  • आज्ञा और आदेश

आज्ञा यानी सम्मान से कहा गया निर्देश, जैसे गुरु की आज्ञा का पालन करो. आदेश यानी कड़ा निर्देश (जैसे पुलिस का आदेश), जैसे उसने आदेश दिया कि सब बाहर जाएं.

  • पश्चाताप और प्रायश्चित

पश्चाताप यानी पछताना, जैसे उसे गलती का पश्चाताप है. प्रायश्चित्त यानी सजा या तपस्या करके गलती सुधारना, जैसे उसने प्रायश्चित किया.

"हिंदी में गलतियों की सबसे बड़ी वजह है, ध्वनि और लेखन में असमानता. लोग जिस तरह बोलते हैं, उसी तरह लिख देते हैं. उदाहरण के लिए 'श्रृंखला' शब्द को बोलते समय 'श्रंखला' कहा जाता है, और यही लिख भी दिया जाता है. यही कारण है कि शुद्ध रूप खो जाते हैं." - प्रो. अशुतोष कुमार हिंदी विभाग, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी

गलत लिखे जाने वाले शब्द

प्रो. आशुतोष कुमार के अनुसार सबसे पहले उन शब्दों की चर्चा आवश्यक है जो रोजमर्रा की हिंदी में सबसे अधिक गलत लिखे जाते हैं.

  1. शाप और श्राप- 'श्राप' शुद्ध शब्द है.
  2. दीवाली, दिवाली और दीपावली- मानक रूप 'दीपावली' है. 'दीवाली' और 'दिवाली' बोलचाल से बने हुए रूप हैं.
  3. स्रोत और स्त्रोत- सही शब्द 'स्रोत' है. 'स्त्रोत' संस्कृत में अलग अर्थ (प्रवाह) के लिए प्रयोग होता है.
  4. श्रंखला और श्रृंखला- 'श्रृंखला' शुद्ध रूप है. लोग अक्सर 'श्रंखला' लिख देते हैं.
  5. अवश्य और अवशय- शुद्ध रूप 'अवश्य' है.
  6. निर्वाचन और निर्वाचण- 'निर्वाचन' (इलेक्शन) शुद्ध है.
  7. विश्लेषण और विशलेषण- सही रूप 'विश्लेषण' है.
  8. संपर्क और सम्पर्क- दोनों चलन में हैं, पर शुद्ध वर्तनी 'संपर्क' है.
  9. अध्यक्ष और अध्य्क्ष- सही रूप 'अध्यक्ष' है.
  10. मूल्य और मुल्य- 'मूल्य' शुद्ध है.
  11. प्रत्येक और प्रतेक- सही शब्द प्रत्येक है.
  12. गीतांजलि और गीतांजली- सही शब्द गीतांजलि है.
  13. व्यावसायिक और व्यवसायिक- सही शब्द व्यावसायिक है.
  14. पूजनीय और पूज्यनीय- सही शब्द पूजनीय है.
  15. अनुकूल और अनुकुल- सही शब्द अनुकूल है.
  16. उज्ज्वल और उज्वल- सही शब्द उज्ज्वल है.
  17. प्राप्ति और प्राप्ती- सही शब्द प्राप्ति है.
  18. ठाट-बाट- कई लोग इसे "ठाठ-बाठ" लिखते हैं, लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से "ठाट-बाट" ही उचित है.

"हिंदी के कई शब्दों के दो–दो रूप हैं एक शुद्ध और एक प्रचलित. जैसे दीपावली और दीवाली. यहां सवाल यह है कि भाषा का असली स्वरूप कौन तय करेगा. पुस्तकें या जनता? मेरे हिसाब से मानक रूप जरूरी है, लेकिन प्रचलन को भी नकारा नहीं जा सकता." - प्रो. निर्मल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय आनी स्थित हरिपुर

हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है. इसकी शुद्धता बनाए रखना हमारा सामूहिक कर्तव्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रचलित शब्दों को पूरी तरह नकार दें. ज़रूरत इस बात की है कि हम शुद्ध और अशुद्ध, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का फर्क समझें और उसके अनुसार प्रयोग करें. जैसा कि प्रो. आशुतोष कुमार कहते हैं "भाषा की खूबसूरती उसके विविध रूपों में है, लेकिन मानक रूप ही उसे स्थायित्व देते हैं."

"हमारी कोशिश रहती है कि लोग शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, खासकर सरकारी दस्तावेजों और शिक्षा में, लेकिन सोशल मीडिया ने भाषा को बदल दिया है. अब शुद्ध और अशुद्ध के बीच की रेखा धुंधली हो गई है." - नितिन, अधिकारी, भाषा विभाग हिमाचल प्रदेश

ये भी पढ़ें: जानें अक्ल बड़ी या भैंस? अल्लाह मेहरबान तो गधा क्यों हुआ पहलवान, जानें इन सवालों के सही जवाब
Last Updated : September 14, 2025 at 2:24 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

हिंदी दिवस 2025MISSPELLED HINDI WORDS DIFFERENCEWRONGLY WRITTEN WORDS IN HINDIWRONGLY SPOKEN WORDS IN HINDIHINDI DIWAS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PUBG से अकेलेपन तक का सफर, हर PARENT को सोचने पर मजबूर कर देगी ये कहानी, कहीं आपका बच्चा भी...

ATM और डेबिट कार्ड पर भी मिलता है बीमा का लाभ, बैंक और कंपनी ने नहीं दिया हक तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना

अब ऑनलाइन कर सकेंगे HPTDC होटलों की बुकिंग, Make My Trip के साथ हुआ करार

ऐसे फहराया साक्षरता के पहाड़ पर देवभूमि का झंडा, देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.