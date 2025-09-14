ETV Bharat / state

हिंदी दिवस स्पेशल 2025: वकील, डॉक्टर और व्यापारी, सब बने हिंदी के साथी, जानिए क्या-क्या कहा ?

गाजियाबाद में बतौर अधिवक्ता प्रवीण कुमार दो दशकों से अधिक से प्रैक्टिस कर रहे हैं. कानून का बेहतर अनुभव रखते हैं. दिनभर कोर्ट रूम में बीतता है लेकिन जब घर जाकर कोर्ट उतारते हैं तो कलम हाथ में लेकर दिन भर महसूस किए गए तमाम अनुभवों को कागज पर कविताओं और कहानियों के रूप में उतार देते हैं. प्रवीण का मानना है कि इस व्यस्त जीवन में हिंदी से जुड़ाव रखना एक जरूरी संस्कार है. उन्होंने कहा कि वकालत के साथ थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेता हूं ताकि अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में कविता और कहानियों का आकार दे सकूं.

"अस्पताल में सुबह से शाम तक मरीजों को देखता हूं. ओपीडी में मरीजों से ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन जब ओपीडी के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को देखने जब राउंड पर जाता हूं तो मरीज के साथ उसके परिवार के लोग भी मौजूद होते हैं. थोड़ी-थोड़ी देर सभी वार्डों में बैठकर मरीज और उनके परिवार वालों से बात करता हूं. मरीज और उनके परिवार वालों की पीड़ा और दुख को महसूस करता हूं. बस उसे ही कविता या कहानी के रूप में उतार देता हूं. कई कहानियां और कविताएं विभिन्न मंचों पर सुने हैं, लेकिन आज भी डायरी में ऐसी अनगिनत कविताएं और कहानियां नी लिखी हैं जिन्हें अभी सुनाना बाकी है." - डॉ बीपी त्यागी, वरिष्ठ चिकित्सक

गाजियाबाद के राजनगर स्थित हर्ष ईएनटी अस्पताल के डायरेक्टर डॉ बीपी त्यागी सुबह से देर रात तक मरीजों की देखभाल करते हैं. कई बार इमरजेंसी के चलते रात में भी अस्पताल में ही रहना पड़ता है. कभी स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि दो-तीन दिन तक परिवार से मिलना ही नहीं होता. लेकिन इस भाग दौड़ और जिम्मेदारी भरी दिनचर्या में भी डॉ त्यागी जैसे लोग हिंदी के लिए समय निकाल ही लेते हैं. दिन भर मरीज के बीच रहना और उनकी बीमारियों का इलाज करने के बाद रात को जब सन्नाटे में कलम हाथ में लेते हैं तो खुद दिल की भावनाएं कविता के रूप में कागज पर उतर जाती है.

लेकिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है और अपनी व्यस्त जिंदगी से चंद लम्हे सुकून के मिलते हैं. इन पेशेवर व्यक्तियों के भीतर छुपा हिंदी प्रेम जाग उठता है. इन तमाम लोगों के लिए हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि मन की भाषा है. हिंदी दिवस उन तमाम लेखकों, साहित्यकारों, कवियों और हिंदी प्रेमियों को समर्पित है, जो दिन में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या बिजनेसमैन होते हैं पर, रात में अपने शब्दों से हिंदी को जिंदा रखते हैं.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. हिंदी दिवस पर हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू करा रहे हैं जो विभिन्न देशों में कार्यरत होने के बावजूद हिंदी साहित्य, कविता या लेखन में गहरी रुचि रखते हैं. कोई दिन भर कोर्ट रूम में तर्क देते हैं, तो कोई अस्पतालों में मरीजों के जीवन की डोर थामे रहते हैं. कोई व्यापार की अनिश्चित दुनिया में नए अवसर तलाश रहे हैं तो कोई तकनीक की ऊंचाइयों को छूने की होड़ में हैं.

"बचपन से ही मेरी रुचि साहित्य में रही है. छोटी उम्र में ही मैं पाठ्यक्रम की पुस्तकों में शामिल कहानी, कविता, निबंध आदि को बड़े चाव से पढ़ता था. 9वीं कक्षा में डायरी लिखने की शुरुआत हुई. इस दौरान में कुछ तुकबंदियां करने लगा. धीरे-धीरे साहित्य में रुचि बढ़ती चली गई. वकालत के पैसे में रहते हुए भी शहर के तमाम कवि और लेखकों से मिलना जुलना होता रहा. विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों में शिरकत कर अपनी रचनामकता को जीवित बनाए रखने में कामयाब रहा. 2004 में मेरा पहला कविता संग्रह गिरती है दिवाली प्रकाशित हुआ. 2013 में मेरा एक कहानी संग्रह पर्दों के उसे पर प्रकाशित हुआ. 2017 में दूसरा कहानी संग्रह वक्त से रूबरू, 2019 में दूसरा कविता संग्रह बुतों का शहर और 2022 में तीसरा कविता संग्रह नियंता नहीं हो तुम प्रकाशित हुआ. वकालत के साथ थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेता हूं ताकि अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में कविता और कहानियों का आकार दे सकूं." -प्रवीण कुमार, अधिवक्ता

गाजियाबाद की जिला न्यायालय में प्रेक्टिस करने वाली अधिवक्ता प्राची प्रियंका करीब एक दशक से कानून के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्राची प्रियंका अपनी दमदार आवाज़, मजबूत तर्क और बेहतरीन वकालत के लिए जानी जाती हैं. प्राची प्रियंका पेशे से तो वकील हैं लेकिन दिल से हिंदी प्रेमी हैं. वह अपनी कविताओं में समाज की विडंबनाएं और आम आदमी के पीड़ा को झलकती हैं. वैसे तो एक वकील के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्राची हर दिन कुछ वक्त कविताएं लिखने के लिए जरूर निकलते हैं. प्राची कहती हैं कि अपनी भावनाओं को कागज पर कविता के रूप में उतरकर बहुत सुकून मिलता है.

"मेरे लिए हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि आत्मा की आवाज है. हिंदी लिखना मानसिक थेरेपी की तरह है. अब तक 200 से अधिक कविताएं लिख चुकी हूं. कई बड़े मंचों पर अपनी कविताएं सुना चुकी हूं. कई कविताएं ऐसी भी हैं जो प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है. मेरी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि मेरे दिल की आवाज है. इस व्यस्त जीवन के बीच हिंदी से जुड़ाव होना मुझे शांति प्रदान करता है." -प्राची प्रियंका, अधिवक्ता

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके के रहने वाले मदनपाल सिंह बचपन से ही हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं. मदन पाल सिंह पेशे से बिजनेसमैन है. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले मदनपाल हर्बल दवाइयां का व्यापार करते हैं, जिसके चलते लगातार उनका देश के विभिन्न हिस्सों में आना-जाना लगा रहता है. व्यस्तता काफी अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी से लगाव के चलते प्रतिदिन कुछ वक्त निकाल कर कविताएं और कहानी लिखते हैं.

"शुरू से ही अखबार और मैगजीन आदि पढ़ने का शौक था. अखबार और मैगजीन में कविताएं पढ़कर कविताएं लिखने की रुचि उत्पन्न हुई. शुरुआत में अपनी डायरी में कविताएं लिखते थे लेकिन धीरे-धीरे कविताएं बेहतर होती चली गई. कई कवि सम्मेलनों में अपनी कविताएं सुनाई तो लोगों ने खूब सराहा. जिससे काफी हौसला मिला. इसके बाद हिंदी के प्रति लगाव और बढ़ता गया. अब महीने में चार से पांच कार्यक्रमों में जाना हो जाता है. कविता सुनाते हैं जब लोग उसे कविता की तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है." - मदनपाल, सिंह व्यापारी

सीजीएसटी ग़ाज़ियाबाद में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी एन के झा क़हते हैं हिन्दी साहित्य में भी कई प्रसिद्ध लोगों का सफ़र पेशेवर तौर पर अंग्रेज़ी से शुरू हुआ जैसे कि हरिवंश राय बच्चन. कविता लेखन भी उन्होंने 7वीं कक्षा में अपनी शिक्षिका विनीता चौधरी के प्रोत्साहन पर ही शुरू किया. कविता वाचन, वाद विवाद, अध्ययन, लेखन, पत्रिकाओं के संपादन, रंगमंच से जुड़ाव ने भाषाई सक्रियता को नया आयाम दिया. उनका मानना है, “भाषा को जीवित रखने के लिए न केवल उसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भाषा होना होगा बल्कि उस भाषा को ज्ञान, विज्ञान और कला की भाषा बनना होगा. उनका मानना है कि मानव सभ्यता के इतिहास ने ये बार बार सिद्ध किया है कि एक स्व भाषा-भाषाई समाज मौलिक सृजन, एवं चिंतन में हमेशा आगे रहा है.

वर्तमान में सीजीएसटी विभाग में अपने आयुक्त संजय लवानियाँ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रोत्साहन और सहयोग से वो भाषाई रचनात्मकता को, कर्मचारियों के भीतर भाषा के प्रति लगाव के लिए तमाम नवाचारों पर कार्य कर रहे हैं. विगत वर्षों में पुस्तक मेले, कवि सम्मेलन, संगोष्ठी, रचनात्मक लेखन एवं राजभाषा प्रशिक्षण में नवाचार के माध्यम से वो कार्यालयी हिन्दी में जीवंतता के लिए प्रयासरत हैं. उनका प्रयास है कि कार्यालयी हिन्दी को अनुवाद की भाषा से आगे ले जाया जाये, ताकि वो अधिक ग्राह्य हो.

केदारनाथ सिंह, निर्मल वर्मा और प्रेमचंद की भाषा के मुरीद एन के झा, ख़ाली वक्त में लेखन, अध्ययन, छोटे मित्र समूहों में काव्य पाठ, युवाओं से भाषा संवाद, साहित्यिक परिचर्चा आदि के माध्यम से वो अपने भीतर के भाषा संस्कार को जीवित रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं. तकनीकी क्रांति को जहां वो हिन्दी भाषा के प्रसार का अभूतपूर्व माध्यम मानते हैं वहीं उनका मानना है कि इससे ह्वाट्सऐप संदेशों के दौर में देवनागरी लिपि के लिये चुनौती बढ़ी है. पर भाषाई संवेदनशीलता और परस्पर संवाद से इस दिशा में सकारात्मक काम किया जा सकता है.

एन के झा का सपना है कि,

" ग़ाज़ियाबाद साहित्यिक सक्रियता के क्षेत्र में मिसाल बने. यहाँ की हिंदी भाषा की संस्कृति में और उससे जुड़े आयोजनों में उन तमाम प्रयासों को शामिल किया जाए जिससे की युवा वर्ग और समाज के अन्य सभी वर्ग हिंदी भाषा से जुड़ सकें"

क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस: बता दें कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला. 1953 से राजभाषा प्रचार समिति की ओर से हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है.

