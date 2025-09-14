ETV Bharat / state

हिंदी दिवस: हिंदी में मेडिकल एजुकेशन के लिए अभी तैयार नहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर, जानिए IMA के पूर्व महासचिव ने ऐसा क्यों कहा ?

डॉ डीआर राय ने कहा कि भारत में हिंदी में अभी मेडिकल की पढ़ाई के लिए इतना लिटरेचर तैयार नहीं है कि मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी में में शुरू कराने की बात हो. उन्होंने बताया कि देश में कई मेडिकल कॉलेज में हिंदी में मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई को शुरू भी किया गया है, लेकिन उन मेडिकल कॉलेज में हिंदी के कोर्स में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है.

हालांकि, इसको लेकर विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत रहे हैं. अधिकतर विशेषज्ञों का मानना रहा है कि मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में ही होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं हैं. इस पूरे मामले को लेकर ईटीवी भारत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के पूर्व महासचिव डॉ डीआर राय से बातचीत की. उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस पर हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, यह अच्छी बात है. हिंदी हमारी मातृभाषा है, सभी को इसे अपनाना चाहिए. लेकिन, अभी भारत में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करना जल्दबाजी होगी.

नई दिल्ली: 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है. इस दिन हिंदी के प्रचार-प्रसार की बातें जोर-शोर से होती हैं. साथ ही हिंदी को मातृभाषा के रूप में बढ़ावा देने का संकल्प लेने की भी बात कही जाती है. कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए. लोग यह भी कहते हैं कि हिंदी को अपनाने के साथ-साथ दूसरी भाषाओं का ज्ञान होना भी जरूरी है. देश में काफी समय से इस बात की चर्चा जोरों पर रही है कि मेडिकल एजुकेशन भी हिंदी में होनी चाहिए.

डॉक्टर डीआर राय ने कहा कि मौजूदा समय में अगर एमबीबीएस की पढ़ाई की बात करें तो हिंदी में पढ़ाई के लिए ना उतना लिटरेचर है और न ही हिंदी में पढ़ाने वाले टीचर हैं. इसलिए सबसे पहले इन दोनों चीजों पर फोकस करना चाहिए. पहले हिंदी में पढ़ाने वाले टीचरों का इंतजाम हो. उन्होंने कहा कि एमबीबीएस के बाद पीजी और सुपर स्पेशलिटी की भी टोटल पढ़ाई अंग्रेजी में ही है. सारा लिटरेचर अंग्रेजी में ही है तो अगर ऐसे में हिंदी माध्यम में जबरन एमबीबीएस की पढ़ाई कराएंगे तो आगे फिर पीजी और सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई करने में स्टूडेंट्स को समस्या आएगी, क्योंकि वह पढ़ाई भी पूरी तरह अंग्रेजी में है.

डॉ डीआर राय ने कहा कि मेडिकल की जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं वो भी सभी अंग्रेजी में होती है. ऐसे में अगर हिंदी में किसी स्टूडेंट को पढ़ा देंगे तो वह कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर भी कुछ नहीं समझ पाएगा. उन्होंने कहा कि अंग्रेजी यूनिवर्सल भाषा है. अंग्रेजी में देश-विदेश के लिटरेचर में से भी कुछ हमारे मेडिकल स्टूडेंट पढ़ाई कर लेते हैं और सीख लेते हैं. उन्होंने बताया कि मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में यह नियम है कि हर डॉक्टर को कंटिन्यूइंग एजुकेशन के नियम का पालन करते हुए कॉन्ग्रेस के माध्यम से अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए. इसका मतलब यह है कि अगर हिंदी में किसी स्टूडेंट ने मेडिकल की पढ़ाई कर ली तो वह अंग्रेजी की रिसर्च को कैसे कर पाएगा.

मेडिकल एजुकेशन की हिंदी में पढ़ाई के लिए देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत

डॉ डीआर राय ने कहा कि जैसे दिल्ली में भी कई मेडिकल कॉलेज हैं अभी तक किसी भी मेडिकल कॉलेज ने हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू नहीं की है. इसके पीछे का कारण यही है कि हिंदी में अभी किताबें उस लेवल की नहीं हैं जिनसे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकें. इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इस दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्ष में इस दिशा में कुछ तैयारी आगे बढ़ सकती है. डॉ राय ने यह भी कहा कि दूसरे देशों में मेडिकल की पढ़ाई लंबे समय से वहां की मात्र भाषा में ही होती चली आ रही है. उसके लिए उनका लिटरेचर काफी समृद्ध है. ऐसा हिंदी में भी करने की जरूरत है.

