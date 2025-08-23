हरिद्वार: प्रेमनगर आश्रम में शुक्रवार से 3 दिवसीय हिमालयन एमएसएमई एक्सपो शुरू हुआ. भारत डेवलपमेंट एंड स्कीम के तहत आयोजित इस एक्सपो में देश भर की 180 कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं. इनमें केंद्र और राज्य सरकार के कई डिपार्टमेंट भी शामिल हैं. उत्तराखंड के दर्जाधारी राज्यमंत्री ऋषि कांडपाल ने एक्सपो का शुभारंभ किया.

हरिद्वार में हिमालयन एमएसएमई एक्सपो शुरू: एक्सपो के शुभारंभ पर कांडपाल ने कहा कि हिमालयन एमएसएमई एक्सपो से देश के कृषि उत्पादनों के बारे में जानने का मौका मिल रहा है. इससे विभिन्न राज्यों से आई कंपनियों की कार्यशैली की जानकारी भी मिल रही है. जहां ऑर्गेनिक खेती को लेकर बहुत अच्छा काम हो रहा है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं.

हरिद्वार में हिमालयन एमएसएमई एक्सपो का शुभारंभ (Photo- ETV Bharat)

आयोजक ने क्या कहा: हिमालयन एमएसएमई एक्सपो के आयोजक भारत बालियान ने कहा कि-

देश के हर इलाके से कंपनियां आई हैं. राज्यों के स्टाल लगे हैं. शुरुआती 2 घंटे में ही जिस तरह से भीड़ आई है, उससे एक्सपो को लेकर रुझान मिल रहा है. केंद्र और राज्य सरकार के स्टाल लोगों को विशेष पसंद आ रहे हैं. सुदूर दक्षिण से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भी कंपनियां हिमालयन एमएसएमई एक्सपो में भाग लेने आई हुई हैं. सबसे खास बात ये है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले 8 साल में ऑर्गेनिक कृषि के के लिए किए कार्यों को भी पदर्शनी में दर्शाया गया है. इससे लोगों को पता चल रहा है कि उत्तराखंड इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है.

-भारत बालियान, आयोजक, हिमालयन एमएसएमई एक्सपो-

तीन दिन चलेगी हिमालयन एमएसएमई एक्सपो: हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में शुक्रवार 22 अगस्त 2025 से 3 दिवसीय हिमालयन एमएसएमई एक्सपो शुरू हुई है. एक्सपो प्रेमनगर आश्रम के गोवर्धन हॉल आयोजित की गई है. एक्सो के शुभारंभ के अवसर पर दर्जाधारी राज्यमंत्री (सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष, उत्तराखंड सरकार) ऋषि कांडपाल, आयोजक भारत बालियान, ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध विजय पाल बघेल और समाज सेवी जगदीश लाल पहवा समेत अनेक लोग मौजूद थे.

एक्सपो का मकसद जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना: एक्सपो के आयोजक ने बताया कि- हमारा उद्देश्य जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को इनके लाभ के बारे में बताना है. आजकल केमिकल और पेस्टिसाइड वाले उत्पाद लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं. ऐसे में आयुर्वेद और ऑर्गेनिक उत्पाद स्वास्थ्य को पटरी पर ला सकते हैं.

भारत डेवलपमेंट एंड स्कीम के तहत आयोजित एक्सपो का उद्घाटन ऋषि कांडपाल ने किया (Photo- ETV Bharat)

ये कंपनियां एक्सपो में हैं शामिल: एक्सपो में पतंजलि ऑर्गेनिक, सीसीएफ, प्लेनेट हर्ब्स लाइफ साइंस, ओनली एंड सुरेली ऑर्गेनिक, सर्वे ऑफ इंडिया, सीएसआईआर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, कोयर बोर्ड ऑफ इंडिया, हर्बल एंड रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और विराज पसिल्लिवम सम्सरो समेत अनेक कंपनियां भाग ले रही हैं. इसके साथ ही लघु उद्योग प्रकोष्ठ भाजपा उत्तराखंड, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ हरिद्वार, सिडकुल एंटरप्रिन्योर वेलफेयर एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती उत्तराखंड, बहादराबाद इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन और रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एक्सपो में सहयोगी हैं.

