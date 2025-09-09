ETV Bharat / state

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

सुंदरलाल बहुगुणा इंसान नहीं पर्यावरण चेतना: पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा को भला कौन नहीं जानता. उन्होंने ही चिपको आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया. उन्होंने हिमालय बचाओ-चिपको आंदोलन बढ़ाओ का नारा दिया. बहुगुणा ने टिहरी बांध के खिलाफ भी लंबा आंदोलन चलाया और अनशन तक किए. उनका मानना था कि बांध और अंधाधुंध निर्माण से हिमालय की नदियां और पारिस्थितिकी दोनों खतरे में हैं. आज पहाड़ पर ही नहीं देश में उनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है. उनके आंदोलन के आगे कई बार सरकारें झुकी हैं.

ये सभी हिमालय के रक्षक आज भी अपने इन पहाड़ों और नदियों को जीवन दान देने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि हिमालय केवल बर्फ की चोटियों का नाम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है.

देहरादून: कभी आपने सोचा है कि अगर ये पहाड़, नदियां और झरने न होते तो क्या इंसानी जीवन हो पता? ये खामोशी से खड़े हिमालय, हमारी पृथ्वी और मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं. लेकिन आज हम अपनी सुख सुविधा के लिए इन सभी का दोहन कर रहे हैं. इन पहाड़ों को धीरे-धीरे कष्ट पहुंचा रहे हैं. कहीं पर निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ों को तोड़ रहे हैं तो कहीं बांध बनाकर नदियों के प्रवाह को रोक रहे हैं. लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में ऐसे कई लोग हुए हैं, जिन्होंने हिमालय की पीड़ा को समझा और उसके दर्द को कम करने का अपने अपने तरीके से बीड़ा भी उठाया. आज हिमालय दिवस पर उन्हीं के बारे में आपको जानकारी देते हैं.

जंगलों और लोगों के मसीहा चंडी प्रसाद भट्ट: पद्म भूषण सम्मानित चंडी प्रसाद भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता और चिपको आंदोलन के संस्थापकों में से एक रहे हैं. उन्होंने कई किलोमीटर पैदल यात्राएं करके ग्रामवासियों को बताया था कि जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं हैं, बल्कि जीवन की रक्षा करने वाली ढाल हैं. उन्होंने गांव-गांव में पर्यावरण शिक्षा और पेड़ लगाने के अभियान चलाए. आज भी प्रदेश में उनके नाम से कई योजना चल रही हैं, बल्कि उनके किये गए कार्य पहाड़ो में आज भी कई जगहों पर दिखाई देते हैं.

जंगलों और लोगों के मसीहा चंडी प्रसाद भट्ट (ETV Bharat)

प्रो. शेखर पाठक: हिमालय और यहां की नदियों को बचाने के लिए कई तरह के आंदोलन हुए. कई तरह के प्रयास समय समय पर होते रहे हैं. ऐसे ही एक आंदोलन के जनक थे, इतिहासकार और लेखक प्रो. शेखर पाठक. उन्होंने अपने शोध और लेखन के जरिए हिमालय संरक्षण की आवाज बुलंद की. उन्होंने किताबों, पत्र-पत्रिकाओं और जनसभाओं में यह समझाया कि हिमालय केवल उत्तराखंड का नहीं, बल्कि पूरे देश और दक्षिण एशिया का धरोहर है. आज भी उनकी लिखी लाइन कई शोध का हिस्सा होती है.

वंदना शिवा: देहरादून की रहने वाली वंदना शिवा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद और वैज्ञानिक थी. वंदना शिवा ने पहाड़ों में जाकर हिमालयी इलाकों में जैव विविधता बचाने, बीज संरक्षण, ऑर्गेनिक खेती और पर्यावरणीय न्याय की दिशा में बड़ा काम किया, वो पर्यटन के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई आंदोलन में शामिल रही है.

अनिल जोशी हेस्को (HESCO) संस्थापक: डॉ. अनिल जोशी ने हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन (HESCO) बनाई. उन्होंने गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के कई काम किए. उनके काम की वजह से उन्हें हिमालय का गांधी कहा गया. उन्होंने पर्यटन, जल और नाले धारे के लिए जमीन से जुड़कर काम किया. उनको इन कामों के लिए कई पुरस्कार मिले है. आज लोग उन्हें जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं.

श्री देव सुमन, टिहरी आंदोलन: श्री देव सुमन वैसे तो उनका संघर्ष मुख्य रूप से टिहरी रियासत की प्रजा के हकक के लिए था, लेकिन श्रीदेव सुमन ने जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों की लूट का विरोध भी किया था. उन्हें टिहरी जेल में अमर बलिदान देना पड़ा. आज भी टिहरी में उनके नाम से कई संस्थान और स्थान है.

स्थानीय गांवों की महिलाएं: कुछ ऐसे नाम भी जिन्हें उतनी प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने भी पहाड़ों और जंगलों के बचाने के लिए बहुत किया है. दरअसल हम बात कर रहे हैं, पहाड़ों के गांवों में रहने वाली उन महिलाओं की जिन्होंने जंगलों की अपने बच्चे की तरह पाला है. पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों की महिलाओं ने नारी निकेतन और महिला मंगल दल के जरिए जल-स्रोत बचाने तालाब बनाने और जंगलों की रक्षा का अभियान चलाया हुआ है. पहाड़ में आज भी कई जगहों से पर्यावरण को बचाने और हिमालय की रक्षा के लिए कई महिलाए समय समय पर अपना योगदान देती रहती है.

अब है इनकी बहुत जरूरत: पर्यावरणविद और सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे राजीव नयन बहुगुणा कहते हैं कि जिन नामों को आज पूरी दुनिया पर्यावरण के लिए काम करने की वजह से जानती है, ये अब शायद अंतिम पीढ़ी ना हो. क्योंकि अब पहाड़ों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भला कौन कहा आगे आ रहा है? लोग सोशल मीडिया तक अपनी आवाज उठाने के नाम को आंदोलन कहते है, जबकि इस समय हिमालय को गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत और विजय जड़धारी जैसे लोगों की जरूरत है.

