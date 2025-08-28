ETV Bharat / state

देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि - HIMACHAL FULLY LITERATE STATUS

हिमाचल को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाएगा. आजादी के समय हिमाचल की साक्षरता दर 7 प्रतिशत थी.

हिमाचल बनेगा पूर्ण साक्षर राज्य
हिमाचल बनेगा पूर्ण साक्षर राज्य (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 9:49 AM IST

शिमला: हिमाचल के नाम पर अब एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है. हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बनने जा रहा है. ये जानकारी मानसून सत्र के दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बीजेपी विधायक डॉ. जनक राज व राकेश जम्वाल द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दी.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि 'हिमाचल प्रदेश अगले महीने देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनने जा रहा है. 1947 में प्रदेश की साक्षर दर मात्र 7 फीसदी थी, लेकिन अब यही छोटा पहाड़ी राज्य अगले महीने देश का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा. उन्होंंने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा ही है कि नेशनल सर्वे में हिमाचल, देशभर में पांचवें स्थान पर आया है.'

'बीजेपी शासित राज्यों में भी मर्ज हुए स्कूल'

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज करने पर सरकार पुनर्विचार करेगी. स्कूलों को मर्ज करने के सभी जगह एक समान मानक तय किए गए थे. स्कूलों को मर्ज करने पर बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में भी स्कूलों को मर्ज किया गया है, जिसके तहत अकेले उत्तर प्रदेश में ही 30 हजार स्कूलों को मर्ज किया गया है. पूरे देश में पिछले 10 सालों में 90 हजार स्कूल मर्ज किए गए हैं. वहीं, हिमाचल में 1353 स्कूलों को मर्ज किया गया है, जिसमें जीरो एनरोलमेंट वाले 628 स्कूल शामिल हैं.

छात्रों की घटी एनरोलमेंट

शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों के मर्ज करने से 1424 टीचर मिले हैं, जिससे शिक्षा में सुधार हो रहा है. पहले एक से पांचवीं कक्षा तक निजी और सरकारी स्कूलों में 6 लाख से अधिक बच्चे पंजीकृत थे, जिसमें अकेले 5 लाख 90 हजार सरकारी स्कूल में रजिस्टर्ड थे, लेकिन अब स्कूलों में 4 लाख 32 हजार बच्चे पंजीकृत हैं और इसमें सरकारी स्कूलों में 2 लाख 900 बच्चे सरकारी स्कूलों में पंजीकृत है. प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कम होने से स्कूलों और काॅलेजों में छात्रों की एनरोलमेंट घटी है. इसमें कई उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जहां पर बच्चों का दाखिला 100 से भी कम रह गया है. उन्होंने सदस्यों को सरकार की तरफ से बिना किसी कारण के स्कूलों को बंद न करने का आश्वासन दिया.

