ये फैसला कारोबारियों और आम जनता दोनों के लिए बड़ा अहम बताया जा रहा है. टैक्स ढांचे को सरल बनाने के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी. अब 12% और 28% स्लैब हटाकर जीएसटी काउंसिल ने बड़ा कदम उठाया है. 40% टैक्स स्लैब Sin और बड़े वाहनों सहित प्रीमियम वस्तुओं पर लगाया जाएगा. 5% और 18% के दो अन्य मुख्य स्लैब में किया गया परिवर्तन 22 सितंबर से लागू होगा.

शिमला: केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है और आम लोगों को काफी राहत दी है. पहले जहां जीएसटी के चार स्लैब होते थे. वहीं, अब 5 और 18 प्रतिशत वाले स्लैब को ही रखा गया है. इसमें 40 प्रतिशत वाला नया स्लैब जोड़ा गया है. जीएसटी कांउसिल ने बुधवार को सिन और लग्जरी चीजों के लिए 40% का एक नया स्लैब बनाने को मंजूरी दी है. टैक्स के ढांचे में ये एक बड़ा बदलाव है.

जीएसटी कम होने से जहां आम आदमी को काफी राहत मिलेगी, वहीं राज्यों को नुकसान भी उठाना पड़ेगा. खासकर हिमाचल में जीएसटी बदलाव से 1000 करोड़ का नुकसान होने वाला है. हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 'केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव किया है. पहले जीएसटी स्लैब थे 28,18, 12 और 5 प्रतिशत में थे. अब जीएसटी स्लैब 5 और 18 रहेंगे. कुल 190 वस्तुओं के स्लैब में परिवर्तन आया है. जीएसटी काउंसिल का ये फैसला स्वागत योग्य है. इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और काफी चीज सस्ती हो जाएंगी. हालांकि इससे राज्य की आय में कमी जरूर आएगी. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर वित्त मंत्री से बात की है और जो जीएसटी स्लैब कम होने से राज्यों को नुकसान हो रहा है उसका केंद्र सरकार से भरपाई करने का आग्रह किया है.'

नुकसान की भरपाई केंद्र से करने की मांग

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सभी राज्य इसका विरोध कर रहे हैं और जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं वो खुले तौर पर तो इसका विरोध नही कर रह हैं, लेकिन जहां पर गैर भाजपा सरकार हैं उनकी ओर से जीएसटी में होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार से करने की मांग की जा रही है, ताकि राज्यों में विकास में कोई कमी न आए. जीएसटी स्लैब में बदलाव से सरकारी खजाने में कमी आएगी.

उद्योग मंत्री ने कहा कि 'हिमाचल प्रदेश में पहले ही भारी आपदा आई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है. 2023 में भी जब आपदा आई तो 10 हजार करोड़ का नुकसान हुआ और उसके लिए सिर्फ 1500 करोड रुपए केंद्र सरकार ने मदद के लिए दिए. वहीं इस बार फिर से आपदा आई है और साढ़े तीन हजार करोड़ का नुकसान अभी तक हिमाचल में हो चुका है. आपदा के चलते हिमाचल में भारी नुकसान हुआ है. केंद्र सरकार से हिमाचल को आपदा ग्रस्त राज्य घोषित करने का आग्रह किया है, ताकि हिमाचल प्रदेश में नुकसान की भरपाई हो सके और जो लोग प्रभावित हैं उनकी मदद की जा सके.'

