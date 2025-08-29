शिमला: हिमाचल में मानसून कहर बनकर बरस रहा है. प्रदेश में सैकड़ों सड़कें बाधित हैं, विभिन्न विभागों को कई सौ करड़ का नुकसान हुआ है. अगस्त महीना अब खत्म होने को है, लेकिन जाते-जाते ये महीना पता नहीं हिमाचल के लोगों को और कितना गम और परेशानी दे जाएगा. मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश को लेकर एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है.
किस क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार 30 अगस्त को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. इसके अलावा रविवार, 31 अगस्त को भी मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. वहीं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
हिमाचल में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार, 29 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. शुक्रवार को ऊना, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, शनिवार, 30 अगस्त को प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने के अनुमान है. शनिवार को सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं है.
31 अगस्त तक हिमाचल में मौसम रहेगा खराब
वहीं, रविवार, 31 अगस्त को भारी बारिश को देखते हुए प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. इस दिन किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के लिए मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं किया है.
अगले 48 घंटे में प्रदेश में कैसा रहेगा तापमान
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. इसके बाद अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. वहीं, अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है.
हिमाचल में बरसात से तबाही
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि, "प्रदेश में 24 से 26 अगस्त को हुई भारी बारिश से तीन दिनों में ही सड़कों को 158 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी. ऐसे मानसून सीजन में हो रही भारी बारिश से अकेले PWD को अब तक 1444 करोड़ की क्षति हुई है. इस दौरान 5667.72 किलोमीटर सड़कें, 34.04 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 70 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं. पिछले तीन दिनों के दौरान प्रदेश में बारिश के कारण भारी तबाही हुई है. भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर पुल बह गए और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं. डंगों के टूटने और जगह-जगह भारी लैंडस्लाइड होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं."
CM सुक्खू ने की आपदा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा
प्रदेश में आई आपदा से जनता त्रस्त है. इसी बीच हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, आपदा प्रभावित जिलों के उपायुक्त एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपदा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की है. इस दौरान सीएम ने श्री मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध करवाकर प्राथमिकता से उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने चंबा पहुंच चुके लोगों को बसों के माध्यम से गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए कहा है. साथ ही भरमौर और चंबा में रुके लोगों को रहने, खाने के लिए उचित प्रबंध करने के भी निर्देश दिए हैं.
