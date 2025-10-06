ETV Bharat / state

हिमाचल के इन जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जानें कब मौसम देगा राहत ?

हिमाचल में बारिश का अलर्ट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : October 6, 2025 at 8:37 AM IST | Updated : October 6, 2025 at 12:50 PM IST 3 Min Read

शिमला: हिमाचल पोस्ट मानसून सीजन में मौसम अपने तेवर दिखा रहा है. प्रदेश से 26 सितंबर को मानसून की विदाई होने के बाद भी कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है. जिससे तापमान में भी गिरावट आई है. वहीं, प्रदेश के कई क्षेत्रों में इन दिनों घास कटाई और फसलों का काम चल रहा है. ऐसे में एक बार फिर से बारिश होने से किसानों की मुश्किलें में बढ़ गई है. बारिश होने से फसलों और घास कटाई का कार्य प्रभावित हो रहा है. वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों में बारिश हुई. जबकि ऊपरी इलाकों में बीते रोज बर्फबारी भी हुई है. इस दिन तक जारी रहेगी बारिश वहीं, प्रदेश में 8 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है. ऐसे में सोमवार को भी अधिकांश स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारी बारिश का ये कहर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा. प्रदेश में 9 अक्टूबर से मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है. आज 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

प्रदेश में आज मैदानी, मध्यम ऊंचाई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों में बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने, थंडरस्टॉर्म, बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक या दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म, बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 7 और 8 अक्टूबर को ऐसा रहेगा मौसम प्रदेश में कल और परसों भी मौसम खराब रहेगा, लेकिन 8 अक्टूबर से बारिश में कमी आएगी. जिसके बाद 9 अक्टूबर से प्रदेश भर में एक बार फिर से मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा. प्रदेश के कई स्थानों में कल बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले में एक या दो स्थानों हिमाचल के इन जिलों में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया है. वहीं, 8 अक्टूबर को प्रदेश के कुछेक स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. प्रदेश में 9 अक्टूबर से मौसम साफ रहेगा. ये भी पढ़ें: लाहौल घाटी में बर्फबारी शुरू, कुल्लू दशहरा में भी बारिश से पड़ा खलल

