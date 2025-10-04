हिमाचल में भारी बारिश फिर बरपाएगी कहर! प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इस तरह से आने वाले दिनों में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, नदियों-नालों के उफान और सड़क अवरोध जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं. जिसे लेकर मौसम विभाग ने दो दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लोगों और पर्यटकों भी सतर्क रहने की सलाह दी है.
तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट
प्रदेश में 5 से 7 अक्टूबर के दौरान वर्षा की अधिक गतिविधि होने की संभावना जताई गई है. जिसकी अधिकतम तीव्रता 6 अक्टूबर को होगी. वहीं, प्रदेश में आज मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मध्यम ऊंचाई और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों कुछेक स्थानों पर हल्की बारिश होगी. इस दौरान ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन जिले में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने/बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में 5 और 6 अक्टूबर को मैदानी, मध्यम ऊंचाई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले में कुछेक जगहों पर ओलावृष्टि, भारी से बहुत भारी बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
इस दिन भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी
हिमाचल में 6 अक्टूबर को भी मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति जिले में कुछेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले में कुछेक स्थानों पर भारी बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह से 7 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर और लाहौल स्पीति जिले में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है.