हिमाचल के 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

हिमाचल में आज भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

Himachal Weather Update
हिमाचल में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 9:20 AM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. हिमाचल में मानसून एक बार फिर सक्रिय है. हालांकि कल से भारी बारिश से राहत मिलने के आसार हैं. हिमाचल में मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक 4467.78 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. 394 लोग इस बरसात का काल का ग्रास बन गए हैं, जबकि 41 लोग लापता हैं. वहीं, भारी बरसात के चलते प्रदेश में जन जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है.

बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश होने की संभावना है. ऐसे में इन जिलों में प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे सतर्कता बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहें. वहीं, बारिश का ये दौर प्रदेश में 19 सितंबर तक जारी रहेगा. इस दौरान कुछेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. हालांकि इस दौरान लोगों को भारी बारिश के कहर से राहत मिलने की संभावना है.

बिलासपुर में फटा बादल

प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के चलते पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. बीते रोज बिलासपुर जिले के गांव गुतराहन में बादल फटने की घटना भी सामने आई. सुबह अचानक बादल फटने से गांव में भारी तबाही हुई. मलबे ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. बारिश और मलबे में लोगों के खेत बह गए और फसलें बर्बाद हो गई. कई घरों में मलबा और पानी भर गया, सड़कें उखड़ गई हैं. जिससे ग्रामीणों को खासा नुकसान हुआ है.

