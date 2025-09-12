हिमाचल में आज से इन जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट, इस दिन तक खराब रहेगा मौसम
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 8:51 AM IST
शिमला: हिमाचल में आसमान से बरस रहे कहर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. छोटे पहाड़ी राज्य में कुछ दिन मानसून के कमजोर पड़ने से मिली राहत के बाद अब लोगों को भारी बारिश और आंधी तूफान चलने की वजह से फिर परेशानी झेलनी पड़ सकती है. प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है. ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है.
3 दिन तक येलो अलर्ट
प्रदेश के कई जिलों में अब तीन दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसमें आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में कुछेक स्थानों आंधी तूफान और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह से 13 सितंबर को ऊना, चंबा, शिमला व सोलन में कुछेक स्थानों पर आंधी तूफान और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा 14 सितंबर को बिलासपुर, शिमला व सोलन जिले में एक या दो स्थित पर आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, और सिरमौर जिले में कुछेक स्थानों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान आने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
24 घंटे में नॉर्मल रहा मानसून
हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से भारी बारिश से राहत मिलने के साथ ही पिछले 24 घंटों में मानसून की गतिविधि नॉर्मल रही. इस दौरान बल्दवाड़ा में 70 मिलीमीटर बारिश हुई. वहीं, मुरारी देवी में 60 मिलीमीटर, भराड़ी में 60 मिलीमीटर, कटोला 60 मिलीमीटर, नैना देवी में 60 मिलीमीटर, पालमपुर के 60 मिलीमीटर, कांगड़ा ऐरो में 40 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 30 मिलीमीटर, मंडी में 30 मिलीमीटर, गोहर में 30 मिलीमीटर, काहू में 20 मिलीमीटर व सुजानपुर टिहरा में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है.