ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, भारी बारिश का अलर्ट जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मानसून सीजन में इस साल सितंबर माह की शुरुआत रेड अलर्ट के साथ आई है. महीने के शुरू में ही भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है. प्रदेश में मानसून की शुरुआत 20 जून से लेकर 10 सितंबर तक 4306.76 करोड़ का नुकसान हो चुका है. ऐसे में बारिश को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है.

भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 16 सितंबर तक प्रदेशभर में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, 12, 13, 14 और 15 सितंबर को प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. 12 सितंबर को ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा में येलो अलर्ट है. 13 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 14 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. 15 सितंबर को ऊना और कांगड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि बाकी दिन प्रदेशभर में कुछेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.