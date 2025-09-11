ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, भारी बारिश का अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.

Himachal weather Update
हिमाचल मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 9:27 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मानसून सीजन में इस साल सितंबर माह की शुरुआत रेड अलर्ट के साथ आई है. महीने के शुरू में ही भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है. प्रदेश में मानसून की शुरुआत 20 जून से लेकर 10 सितंबर तक 4306.76 करोड़ का नुकसान हो चुका है. ऐसे में बारिश को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है.

भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 16 सितंबर तक प्रदेशभर में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, 12, 13, 14 और 15 सितंबर को प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. 12 सितंबर को ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा में येलो अलर्ट है. 13 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 14 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. 15 सितंबर को ऊना और कांगड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि बाकी दिन प्रदेशभर में कुछेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

अब तक 380 लोगों की मौत

वहीं, इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेशभर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने और फ्लैश फ्लड से निजी और सरकारी संपत्ति को 4306.76 करोड़ का नुकसान हो चुका है. इसके अलावा 20 जून से लेकर 10 सितंबर तक 380 लोगों की मौत हो चुकी है. 40 लोग अभी भी लापता हैं. इसके अलावा प्रदेशभर में भारी बरसात के चलते 6734 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. हजारों परिवार बेघर हो गए हैं. भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है. 10 सितंबर की शाम तक प्रदेशभर में 4 नेशनल हाईवे और 582 सड़कें बंद थी. प्रदेश में 378 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं. नुकसान का ये आंकड़ा आए दिन बढ़ता जा रहा है.

